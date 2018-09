O que procuram os Millennials num trabalho?

Será salário? Estatuto/reconhecimento? Estabilidade? Esta geração desenvolveu-se em décadas de acelerados avanços tecnológicos que sedimentaram o papel do digital do dia-a-dia conduzindo à acessibilidade e partilha constante de informação – visual e/ou escrita. Esta interacção constante e procura permanente de reforço da autoestima tem um peso significativo. Está na natureza humana o gosto por se sentir apreciado, enquadrado, socialmente aceite e, em contexto de trabalho, a dimensão do «bom trabalho!» que sabe bem ouvir do chefe.



Em paralelo a esta necessidade de "reconhecimento" social, existem as necessidades de satisfação profissional que provocam maiores preocupações para as organizações em torno da retenção destes colaboradores. Imaginar-se a trabalhar em determinada empresa num horizonte de três a cinco anos é algo difícil de conceber para um indivíduo desta geração.



O fomento de actividades extraprofissionais, tais como projectos culturais e artísticos, pode dar um retorno acrescido que faça desenvolver de modo diferenciado as suas aptidões, alargando-as e alimentando a sua percepção da integração e consequente bem-estar dentro da organização.

Nascidos até próximo do começo do ano 2000, os Millennials são genericamente caracterizados como os consumidores mais informados e exigentes uma vez que a comparação e avaliação de produtos e serviços está disponível literalmente na ponta dos dedos. A palavra «consumidor» aqui tem um espectro mais lato de forma a ser aplicado a um candidato ou a um profissional de uma empresa.É verdade que os gostos, preferências, mentalidade e perspectiva de futuro podem alterar-se em função da fase da vida e da própria carreira, mas identificar, compreender e saber dar resposta ao que procura a geração milenar no mercado de trabalho é algo sobre o qual devemos reflectir.