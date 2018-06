O que está a mudar na Comporta

Vasco Pulido Valente

A entrevista com Vasco Pulido Valente na casa do autor e historiador, em Lisboa; sempre entre revistas e livros

Ainda antes de os dias de calor começarem, a jornalista Maria Espírito Santo foi dois dias à zona da Comporta para tentar avaliar o que está realmente a mudar. (Na verdade, é uma zona que conhece bem: vai para lá de férias há mais de 20 anos…) Num passeio pelo Carvalhal percebeu que muita coisa está a acontecer: viu terrenos vedados, gruas, camiões e novas casas a surgirem. No largo da igreja, turistas bebem cocktails e vinho entre os locais, de boina e cerveja na mão. O ambiente é descontraído antes da enchente habitual do Verão, mas existe o receio de que as infra-estruturas actuais não sejam suficientes e que as estradas e os acessos à praia se tornem caóticos quando a nova vaga de visitantes chegar. Como já sucedeu noutras situações, mas agora talvez com mais razão de ser, perguntaram à jornalista da SÁBADO se era "dos Espírito Santo". Perante a negativa, a dúvida: "De certeza? É que eles têm uma família muito grande…" Veja a partir da página 36 como está a Comporta depois da crise dos Espírito Santo.Vasco Pulido Valente recebeu o director da SÁBADO, Eduardo Dâmaso, e a editora Maria Henrique Espada com a última edição da nossa revista aberta, a The New York Review of Books, a The Spectator, e alguns livros, numa pilha no chão, ao seu lado. Na mesa próxima, duas fotos recentes mas já emolduradas de um debate de há cerca de três semanas, onde aparece a cumprimentar Pedro Passos Coelho. Cruzaram-se na tertúlia Para Onde Vai a Direita, no Grémio Literário. Pulido Valente foi um dos oradores, assim como Adolfo Mesquita Nunes, do CDS. Na mesa do lado direito, o maço de tabaco: fumou alguns cigarros, com descontracção. Observa Maria Henrique Espada: "Hoje, poucos entrevistados o fariam com o mesmo à-vontade, ou sem pedir para que não saíssem nas fotos. Pulido Valente não é dado a esse tipo de correcção política ou a pedir licença para dizer o quer." Na entrevista que pode ler a partir da página 46, disse aquilo que pensa sobre para onde vai a Direita, a Esquerda, o País e os seus protagonistas, no seu jeito ácido de sempre. O cronista que criou o nome Geringonça deixou as crónicas há um ano, por razões de saúde, mas continua atentíssimo à política portuguesa. E tem-se divertido com mais: por exemplo, a seguir a novela de Bruno de Carvalho no Sporting. Para VPV, é o perfeito exemplo do populismo que não vê na política. Tão perfeito, tão perfeito, que "até dava um documentário."