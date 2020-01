A subeditora Sara Capelo com o padre nigeriano Gideon Obasongie

O jornalista Markus Almeida ao volante do Bentley – momentos antes do acidente

Quando partiu para o artigo que faz a capa desta edição, a jornalista Lucília Galha queria, sobretudo, perceber como podemos fazer uma alimentação adaptada aos genes. Mas o que descobriu foi que a nutrigenética ajuda a muito mais do que a ter uma dieta personalizada. Torna possível perceber porque alguém lida melhor ou pior com o stress, porque tem mais dificuldade em ser feliz ou sentir prazer nas coisas, porque fica vermelha quando bebe álcool ou não dorme se beber um café depois de almoço – e ainda ajudar os desportistas a terem melhores performances.Para escrever o artigo sobre Manuel Nazaré, o médico analista de António de Oliveira Salazar, a subeditora Sara Capelo foi à Torre do Tombo procurar a carta – citada no livro de Miguel Pinheiro, A Noite Mais Longa – em que o clínico confessa ao ditador a sua desilusão com os anos em que desempenhou o cargo de deputado. Depois de fazer o pedido, a jornalista esperou – e esperou, esperou, esperou. Mais de uma hora depois, perante a insistência do porquê da demora, os funcionários do arquivo lá lhe explicaram que a caixa onde estava a correspondência tinha ficado presa no elevador, sem que alguém soubesse em que andar estava. A solução foi regressar no dia seguinte.Com as notícias de médicos agredidos nos hospitais portugueses, a subeditora Vanda Marques foi tentar recolher testemunhos que ilustrem a insegurança sentida por quem trata da nossa saúde. Se percebeu rapidamente que havia muitas mais histórias para contar do que o desejável – os insultos, riscos no carro e pneus furados já são considerados por alguns médicos como "ossos do ofício" –, tornou-se logo óbvio que não seria fácil encontrar quem aceitasse dar a cara por elas. Após muitos (mas mesmo muitos) contactos, conseguiu que três médicos contassem as suas histórias de terror.O jornalista Markus Almeida foi até Crewe, um pedaço de Inglaterra rural a menos de uma hora a sul de Manchester, visitar a fábrica da Bentley e experimentar o novíssimo Bentayga Hybrid. Ora, em terras de Sua Majestade conduz-se pela esquerda com o volante à direita. Em teoria, isso não representaria um grande problema. Bastaria interiorizar uma regra simples nas rotundas, nos cruzamentos, nas ultrapassagens: fazer o contrário do que faria em Portugal. Na prática, menos de um minuto depois de ter deixado a fábrica já as jantes do Bentley tinham tido um encontro violento com a berma do passeio, deixando uma cicatriz que faria o representante da marca mudar de cor. Mas o resto da viagem correu bem.Boa semana.