Bastou Rui Rio começar a revelar as propostas do PSD para as próximas legislativas para se perceber que o que o líder do PSD fez foi confessar a todos os eleitores já estar à espera de perder. A mensagem foi de tal forma eficaz que surpreendeu: então não é que o homem das contas certas, do rigor e por aí a fora prometeu, de uma assentada, baixar o IRS, o IRC, o IVA da eletricidade e o tal adicional ao IMI, conhecido como imposto Mortágua. Rio só não prometeu reduzir o tamanho de Portugal nos mapas porque isso lhe poderia causar um conflito desnecessário com os professores de Geografia.As promessas do líder do PSD em matéria de redução generalizada de impostos não são mais do que uma admissão de derrota.