Amanhã será eleito o novo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça (STJ). Fora do "mundo judicial" pouco se tem falado sobre tal assunto o que não deixa de causar alguma estranheza já que se trata da 4ª figura de Estado e que apenas é precedida pelo Presidente da República, pelo Presidente da Assembleia da República e pelo Primeiro-Ministro.

Ao contrário do que ocorre em alguns países em que a escolha do Presidente do STJ é feita por nomeação política, pelo Governo, Parlamento ou Presidente da República, muitas vezes com consequências bem gravosas no que toca à independência do poder judicial, como bem resulta dos exemplos que nos chegam da Polónia e da Hungria, em Portugal é eleito pelos juízes Conselheiros que compõem o quadro do Supremo Tribunal de Justiça.

O sistema de eleição é de todos o mais adequado já que afasta a intromissão política numa área tão sensível como é o judicial. Porém, tendo em conta que o Presidente não se limita a presidir e a dirigir administrativamente o Supremo Tribunal de Justiça, sendo acima de tudo a figura que na hierarquia do Estado representa o poder Judicial, que tem precedência sobre todos os juízes e que é também, por inerência, o Presidente do Conselho Superior de Magistratura (CSM), o órgão de gestão dos juízes, devia ser eleito por todos os juízes e não apenas pelos juízes Conselheiros.

O Presidente do STJ tem uma magistratura de influência na definição das políticas de justiça, cabendo-lhe também o dever de expressar e assumir publicamente as suas posições quanto aos temas relevantes do judiciário. Um presidente que não se responsabilize e que não responsabilize os demais poderes dos Estado, tomando posições públicas visíveis e determinadas, não cumpre a sua função mais relevante.

Como Presidente do CSM não pode fugir da responsabilidade da forma como os juízes são geridos. É essencial que assegure o equilíbrio, sempre difícil, entre a gestão e a administração dos Tribunais e a independência dos juízes.

Os juízes, através da ASJP, não apoiam qualquer candidato. Mas desejam manter e intensificar as relações com o próximo Presidente eleito nas áreas de interesse comum.

Desejam um Presidente visível, que diga de forma clara, assertiva e dirigindo-se também ao cidadão comum, o que pensa sobre os grandes temas da Justiça. Fazer discursos oficiais não basta para chegar ao grande público. E o Presidente pode e deve chegar a todos sem que com isso perca o prestígio e a dignidade que a função institucional exige.

Desejam um Presidente que perceba que a gestão dos juízes não pode atingir a sua independência e que a rapidez não pode substituir a qualidade e a ponderação.

Desejam um Presidente que perceba que esperar 7 anos por um Estatuto digno é inconcebível e que seja exigente nessa matéria.

E, sobretudo desejam alguém que seja intransigente na defesa da independência dos juízes, que o diga de forma clara e que actue em conformidade.

No fundo, aquilo que os juízes querem do novo Presidente não é muito diferente do que qualquer cidadão deseja.