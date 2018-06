O pré-acordo

Foi curto, foi intenso, foi tenso, foi histórico, foi sendo relaxado, foi um pré-acordo para prometer o Admirável Mundo Novo. Admitiu Disneylândia e Guerra dos Tronos, milhares de repórteres em atropelo, e extra-terrestres norte-coreanos surpreendidos com o facto de serem hoje tão célebres como os aprendizes de Donald Trump.

Em trânsito, tenho dificuldade em julgar que impacto global teve esta série peculiar de mesuras entre um líder eleito e um chefe hereditário.

Era suposto demorar dois dias, mas ficou só por poucas horas. Primeiro com Kim e Trump a sós, em parte até sem intérpretes, depois com Kim Yong Chol, Pompeo, Bolton, Kelly, Haspel, etc.

Mas na Cidade-Estado de Singapura, uma espécie de Esparta hiper-tecnológica e turística, Suíça limpa da Ásia, eis uma cimeira que não só deu brado, como preencheu todos os cantos da imaginação.

A Ilha de Sentosa já foi um campo de concentração do império japonês, já teve um nome que significava «Morte pelas Costas», e hoje designa «a terra da felicidade». Dentro dela há desde hotéis de falsa selva e parques típicos da Disneylândia. Nada mais apropriado para a primeira pedra do «Acordo de Desnuclearização Total da Península Coreana», como é conhecida nos meios cultivados a mini-cimeira Trump-Kim.

Os portugueses, como sempre, estiveram aqui, em incursões armadas ainda sob domínio filipino em Lisboa, mais de um século antes da fundação da Singapura moderna pelo governador britânico de Java, Thomas Raffles. O hotel com o nome deste continua a ser o sítio elegante onde ficar, mas Kim preferiu o St. Regis e uma suite de 7 mil euros por dia, com mármore francês e um ginásio, e Trump foi previsivelmente para o imponente Shangri-la, na Orchard Road.

Em Pyongyang não se detalhou nenhum luxo da estada, porque o país ainda é, para o mal e para bem, «comunista», se bem que a ideologia dominante, a «Juche», seja sobretudo um produto local de fusão entre marxismo leninismo estalinismo, maoismo, nacionalismo, manuais de auto-superação e «trabalhismo».

Um entendimento

O acordo de quatro pontos contém um elemento não acordado até à última hora, o a da identificação e troca de despojos de prisioneiros de guerra, entre dois países que não possuem paz há 65 anos. E Pyongyang foi obrigada a aceitar um outro ponto importante: compromete-se sozinha «à desnuclearização da Península», em vez do texto que pretendia, onde se devia dizer «os dois países comprometem-se».

A verdade, porém, é que, sem prometer mundos e fundos de ajuda (quanto custa reconstruir uma tirania oriental com infraestruturas envelhecidas e populações esquecidas em muitos sítios, obrigadas a emigrar em massa, sempre que possível, para a vizinha China?), a administração Trump, e sobretudo os negociadores hábeis que se revelaram ser Mike Pompeo e Andrew Kim (o discreto chefe do departamento KMC da CIA), levaram o regime norte-coreano a prometer o desmantelamento total de um programa considerado perigoso por todos.

Era esta a finalidade do encontro. Não a discussão dos Direitos Humanos, ainda, nem o da unificação das Coreias, que pertence aos seus povos e será tratado no guichet ao lado, nem sequer a forma da nova relação económica e política entre Washington e Pyongyang.

Tudo precisa agora de ser testado. Como se diz no texto impresso do «Relatório Minoritário», trata-se de um pré-acordo, baseado em compromissos de 1992 e 2005, nunca realizados. Falta agora assegurar a desarticulação das centrais de produção de urânio enriquecido, os sítios de comando e controlo, as rampas de lançamento, os mísseis e os locais de estacionamento e armazenagem dos mesmos, as suas plataformas logísticas e a transferência dos alegados 5 mil funcionários do programa para outras tarefas.

Vai ser um percurso complicado e hercúleo. Mas o objectivo foi celebrado na cimeira mais curta e mais desejada da história recente da desumanidade.