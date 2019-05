O povo é sereno

Acompanhei, com doses regulares de cafeína e meditação, a campanha para as europeias. Principais conclusões?O PCTP/MRPP está de parabéns. Quando olhamos para aquela tribo, sabemos ao que vem: quer o fim do euro e a saída da União Europeia. A ideia pode ser suficientemente lunática para não merecer dois minutos de atenção. Mas é uma ideia clara e distinta, como dizia o filósofo, e eu prefiro isso à sopa medíocre em que andaram mergulhados os outros.Pergunte-se ao Pedro, ao Paulo ou ao Nuno que discordâncias profundas eles têm com a "Europa". Tirando pormenores de cosmética, nenhumas. Todos eles comem as regras de Bruxelas em matéria económica e orçamental. Nenhum deles tem uma crítica severa ao funcionamento da união, muito menos um plano para confrontar as suas debilidades. Somos pobres mas não somos mal agradecidos.A Marisa e o João ainda fingem. Mas depois dos quatro anos de governança e de quatro orçamentos do Estado com o carimbo da Comissão, eles já fazem parte da mobília da casa.

