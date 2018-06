Pousei os talheres, claro. Rendi-me. E fiquei a saber tudo: que o chumbo que o atingira podia ter matado um javali mas não o matara, que o pé sobrevivente escapara por pouco a parecer-se com uma papa de aveia e chia e que no hospital um cirurgião de topo lhe terá dito: "Vai desculpar-me mas isto é um caso para o bloco operatório." Juro que salivei. A história daquele homem tinha tudo, incluindo aquela dose de fanfarronice que faz de um português médio o melhor contador de histórias.



Não me lembro do que comi. Lembro-me que, figurativamente, vi o homem saltar de assunto em assunto ao pé coxinho. Em todos, ele era o macho alfa (num dos casos, disse-o, literalmente), em todos se saía bem, em todos - creio - mentia. Mas eu ia censurá-lo? Foi a primeira vez que ouvi alguém usar a expressão "dei um tiro no pé, literalmente" e não mentir. Literalmente.

A televisão corriam as melhores e as piores notícias mas nem umas nem outras impressionavam a minha mesa: as novidades que nos interessavam estavam coladas na porta de vidro do restaurante ("Hoje há feijoada de búzios") e polémica só encontrámos num tacho de açorda de camarão a que faltava algum camarão. Numa mesa ao fundo, contudo, um homem fazia ao telemóvel o seu telejornal.Percebi-lhe entusiasmo e a falta de um teleponto (ele improvisava). Estiquei o pescoço até ele estalar de curiosidade e ouvi: "Dei um tiro no pé. Literalmente." Ri-me de escárnio. Devo ter abanado a cabeça de condescendência. E maldisse, claro, comentando esta mania que as pessoas têm de usar o advérbio de modo de modo completamente errado. Acho que me socorria de exemplos que provavam a minha teoria quando apanhei o fim de uma frase mortífera: "…é que não sei como não fiquei sem pé!"Quase morri - de rir, de vergonha e de um camarão que teimou em ficar-me atravessado na garganta. O tiro no pé dele seria, afinal, um tiro no meu? Repeti, vezes sem conta: o homem tinha dado mesmo um tiro no pé. Um tiro e no pé. Literalmente.