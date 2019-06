O populismo penal do Partido Socialista

Escrevi um artigo sobre a recepção de Isabel Moreira no parlamento. Que de facto foi boa! Realmente não faltaram beijinhos, abraços e palmadinhas nas costas. Uma disponibilidade imensa em ouvir aquilo que nós (vítimas e associações) tínhamos para dizer, uma das quais ficou sem os dois filhos, mas deve fazer parte do "populismo penal".

E agora leio esta "brilhante" proposta de reforma sobre as medidas adoptadas pelo PS no combate à violência doméstica: "No que toca à violência doméstica, em vez de o PS enveredar pelo caminho inútil do populismo penal"...Populismo penal, isto é para chorar ou rir? Talvez, rir para não chorar. Portanto, as medidas adoptadas pelo PS são aquele tipo de medidas à moda de Pedrogão Grande que passado um ano, nada se viu, a não ser aparições e abraços. Neste caso, da violência doméstica, falo de autópsias e órfãos!

Não existe populismo penal, cara deputada, existe sim, falta de espaço nas cadeias e então preferem deixar agressores e potenciais assassinos de mulheres e crianças à solta! É este o populismo penal de que fala? Ou talvez seja, depois de ter sido informada de acórdãos existentes de decisões estrambólicas de juizes, que segundo as suas palavras "não a convenceram", não sei bem de quê, visto que a violência doméstica é um problema real e não um acto de propaganda eleitoral, mas também deve fazer parte do "caminho inútil do populismo penal" de que a senhora deputada fala. Com tanto interesse em defender as desigualdades de género e porque não somos todos unicórnios (não que eu não seja), não acha que as crianças portuguesas lhe merecem um bocadinho mais de respeito? Porque as mulheres já percebi que não lhe merecem nenhum. Estas medidas de encher agenda são mesmo um balde de água fria partidário!