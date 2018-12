Mais crónicas

O poder e a rua 16-12-2018 Todos os países da União Europeia, sem excepção, estão confrontados com fenómenos ditos “populistas”, onde as movimentações de rua se substituem às filas para votar. Portugal também já teve estes casos. E, num momento de greves intermináveis, apesar de haver governo “amigo”, voltará a ter

O admirável mundo novo da futebolândia 16-12-2018 As pessoas comem futebol como bulímicos, logo toda a gente lhes enche o prato, mesmo que de vez em quando vomitem para caber mais. O problema é que, sem terem consciência disso, o futebol os come a eles

E a Bola de Ouro de 1987? 15-12-2018 A falta de lógica nos 15 pontos de avanço do campeão holandês Gullit sobre o campeão europeu Futre.

Vivos, mortos e mortos-vivos 15-12-2018 O “homem democrático” não desapareceu; ele ressurgiu em força e em fúria por todo o lado, reclamando, com razão ou sem ela, que os tecnocratas globais desçam do seu pedestal e passem a habitar o reles mundo da realidade

A direita não tem alternativa para o país 15-12-2018 A direita portuguesa encontra-se perante o paradoxo de não poder afirmar abertamente o programa que realmente defende e de não ter alternativa programática para contrapor à atual solução governativa.

Os Direitos Humanos começam na forma como nascemos 14-12-2018 "São conhecidos vários casos de violência obstetrícia e desconsideração do papel preponderante das mulheres grávidas, desumanizando o parto e retirando direitos humanos fundamentais a estas pessoas."

Os rodízios que não matam 14-12-2018 Ouvimos o que aquele restaurante tinha para nos dizer: "já conhecem o nosso novo conceito?" Quis dizer que sim, não pude

Esta crónica não possui zona para fumadores de IQOS 13-12-2018 Tenho saudades dos tempos em que mitras me abordavam na rua com um "sócio, orienta aí um nite". Em 2019, calculo que o approach mude para "sócio, orienta aí um cigarrinho green sem combustão com design compacto e ergonómico".

Brincar aos pobrezinhos 13-12-2018 "Já não há paciência para as desculpas esfarrapadas de alguns dirigentes do futebol português. A última pertenceu a Domingos Soares Oliveira. Toda a explicação dada sobre o IVA cobrado ao Benfica no casamento da filha quase que dava para rir se não fosse tão grave."

O bispo de Manuel Vicente 13-12-2018 Enquanto um procurador foi condenado por corrupção passiva, a justiça angolana aconchegou o processo de Manuel Vicente numa das suas melhores gavetas. Entretanto, Portugal e Angola voltaram a ser amigos e a justiça portuguesa continua, como sempre, independente

O populismo que vive no parlamento 13-12-2018 O ambiente pastoso que se vive na política nacional mostra à evidência onde estão os riscos do populismo. Ele vive no parlamento, nos episódios dos votos falsos e das assinaturas por delegação, nas pequenas falcatruas dos nossos deputados

Viver sem plástico 12-12-2018 Em nome do ambiente, passámos uma semana sem plástico: a usar sapatos com sola de madeira, a escrever com lápis e a lavar a loiça com escova e sabonete. No desporto, antecipámos a Taça de Portugal e fomos ver como o Montalegre prepara a recepção ao Benfica

Bob Marley 12-12-2018 Para os rastafáris mais ortodoxos ou puristas, a decisão da UNESCO não pode senão constituir o golpe de misericórdia no reggae como manifestação de contracultura e de oposição à Babilónia

O combate à corrupção e a politização do Ministério Público 11-12-2018 "Se o Conselho tiver um número de membros nomeados ou escolhidos politicamente, os políticos poderão escolher os directores do DCIAP e dos DIAPs Distritais, departamentos onde se efectua a investigação da criminalidade económico-financeira."

Abrir os olhos no Prado 11-12-2018 Uma vez por ano, o líder do Vox, o basco Santiago Abascal, poderia parar no Paseo del Prado, sentar-se em frente ao Los Fusilamientos en la Montaña del Príncipe Pío de Goya e pousar a Smith & Wesson. Talvez aprendesse alguma coisa