O pequeno poder

Com a Lena d'Água a cantar-me aos ouvidos, animei-me: já ali estava, já tinha a minha senha, já tinha feito tudo o que podia. Agora era deixar-me nas mãos deles, a fazer de conta que em vez de estar a tratar da minha vida, estava a tratar da minha pele num spa de pedras quentes. Foi quando vi a pedrada no charco: quando ele me chamou, tinha um sorriso nos lábios.



Estranhei, acho que até olhei para trás para ver se aquilo era comigo, se naquela repartição tinha entrado o carrinho do lanche, se o relógio marcava a hora de saída. Porque eu tinha olhado para todos eles, aqueles pequenos poderosos, e, talvez influenciada pela humidade no ar, não lhes tinha visto humanidade alguma, desconfiei. De repente, aquele homem sorria. De que seria?



Faltava um papel, claro que faltava um papel - era a vida a deitar a língua de fora à ficção, aproveitando para me piscar o olho -, mas senti logo que ele não me ia largar a mão. Estamos juntos, parecia dizer-me. Espere ali um bocadinho, disse-me mesmo. Esperar? Ouvi esperança.



Em 10 minutos, ele fintou a burocracia e resolveu tudo sem termos de ir a prolongamento. Agradeci-lhe tanto que ele deve ter sentido necessidade de se justificar. "Só fiz o que podia", disse. E foi assim que ele mostrou que podia tudo.

Cães de guarda mal alimentados, os detentores dos pequenos poderes tinham ido todos trabalhar na véspera de feriado. Quando a mulher mais humilde da rua dela quis fazer duas perguntas numa, um deles explicou-lhe: a matemática é amiga da confusão, vamos por partes. Vamos por partes, como diria o assassino do Aqueduto das Águas Livres, pensei.De senha na mão, ela foi-se embora com as respostas dela. De senha na mão, eu esperei pela minha vez cheia de perguntas. De nervos, as minhas mãos não descansaram enquanto não apagaram metade da tinta da senha. É que eu esperava e imaginava: eles podiam estar todos de charuto e roupão e isto ia ser uma grande festa.