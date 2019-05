É um fim de semana cheio de incidências. Tanto em Portugal como lá fora. O líder isolado Benfica (de Eriksson) perde pontos pela primeira vez na 1ª divisão (12ª jornada), no campo do último, o Alcobaça (1-1), graças a um golo de Nelito a um minuto do fim. O FC Porto goleia o Varzim nas Antas (4-0) e o Sporting derruba o Salgueiros por 3-0, com três golos de Jordão, todos de penálti, um para a esquerda de Barradas e dois para a direita.Estamos a 5 de dezembro de 1982, um domingo inesquecível na vida de Sérgio Godinho, que acusa a polícia federal do Rio de Janeiro de tortura com choques elétricos. A notícia cruza o Atlântico e a resposta do parlamento português é imediata, com o envio de um telegrama assinado por 26 deputados para o Presidente brasileiro a pedir uma intervenção pessoal de João Figueiredo com vista à libertação do cantor, preso sem culpa formada há mais de 20 dias. O mundo está neste ponto.E na Holanda? O Ajax entra para a história. O Helmond visita o Ajax e apanha 5-0. Um dos golos é de Cruijff, de penálti. Ou quase. Cruijff avança para a bola e toca-a para o lado. Jesper Olsen aparece e baralha as contas do guarda-redes Otto Versfeld com outro passe lateral. Com a baliza aberta, Cruijff marca sem dificuldade. O lance é válido, claro. O Ajax também é isto: liberdade (de pensamento) (de movimento) (de tudo).