O País com quem Deus ainda fala

Portugal? É o país da Europa Ocidental em que mais inquiridos dizem ser muito orgulhosos da sua identidade nacional. É aquele em que a barreira para ser "português de verdade" parece ser mais alta, com mais pessoas a identificarem a religião católica e o lugar de nascimento da família como credenciais de integração.Portugal é o país onde menos pessoas dizem que os imigrantes africanos não são trabalhadores. Embora a maioria não tivesse problemas em acolher judeus na família, os portugueses são os que mais concordam com o preconceito "os judeus perseguem sempre os seus interesses e não o interesse do país em que vivem". Portugal é o país em que menos pessoas - 15% - dizem não ter religião.Os portugueses são os que mais dizem rezar todos os dias. "Apenas em Portugal uma pluralidade da maioria da população, 44%, diz acreditar em Deus com certeza absoluta." Também só em Portugal mais de 25% dos adultos inquiridos dizem que Deus comunica com eles numa base diária. Os portugueses são os que mais acreditam que Deus é omnisciente, omnipotente e misericordioso. Consequentemente são os que mais acreditam que Deus vai julgar todos (o dobro face à mediana europeia) - e que, se se portarem bem, Deus os vai recompensar."Só em Portugal há maiorias sólidas de pessoas que se descrevem como religiosas (72%) e espirituais (64%)." Os portugueses são os que menos concordam que a ciência torna a religião desnecessária na vida. Quatro em cada 10 dizem que o Governo deve promover valores religiosos. A maioria - cerca de 60% - favorece o casamento entre pessoas do mesmo sexo e a legalização do aborto: uma taxa comparável à dos Estados Unidos e a mais baixa na Europa Ocidental. Os portugueses são os que menos dizem participar em clubes recreativos ou associações comunitárias e de vizinhos. São os menos envolvidos em partidos.Este é um breve resumo de Being Christian in Western Europe, um inquérito do Pew Research Center. O estudo não olha só para os aspectos ligados ao cristianismo, mas também ao nacionalismo e à imigração. De uma forma geral ilustra uma Europa Ocidental de matriz cristã, onde a maior parte das pessoas são não praticantes (em Portugal são 48% dos inquiridos), gostam de separar a religião da política e estão divididas sobre a imigração. Nada que surpreenda.Onde a surpresa pode ser maior para muitos portugueses - incluindo este - é quando lêem sobre si mesmos. Portugal surge isolado em quase todos os indicadores: entre os países onde o secularismo predomina é o mais espiritual, o mais cristão, o mais observador da religião (os 35% que se dizem praticantes lideram a tabela), o mais orgulhoso da sua identidade, o mais tolerante à imigração (alguns media puxaram por este ponto, mas eu não iria por aí - várias respostas no inquérito sugerem que parte desta tolerância vem da falta de contacto com grandes vagas migratórias de pessoas com outras religiões, como o islão).O autoconhecimento é sempre difícil e o autoconhecimento colectivo não é excepção. Mas, afinal, talvez não haja lugar a uma surpresa assim tão grande com estes resultados. Talvez andemos apenas a prestar mais atenção mediática às mudanças, indiscutíveis, que aconteceram nas últimas décadas - e, ao mesmo tempo, distraídos sobre quem somos e de onde vimos.