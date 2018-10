O orgulho português e o resto

Já lá vai o tempo em que os mais jovens olhavam para Portugal como um país pequeno, sem capacidade de ombrear com os melhores. Uma nação que parecia sempre condenada a assistir às vitórias dos outros e, de vez em quando, contentar-se com o quase. O espírito de hoje é outro. Bem mais optimista. Sem essa pequenez mental. E, acima de tudo, sem desculpas para o fracasso. Para os contantes choradinhos acompanhados pelo discurso do coitadinho, pobrezinho, pequenino, que tem tudo e todos contra ele e por isso nunca pode ir mais longe. Pode! Claro que pode! E esta nova geração sabe disso. É fruto de uma época em que os portugueses não se contentam com lugares secundários. Para isso muito têm contribuído as glórias desportivas, sobretudo no futebol.

Há muito tempo que este é o país de Cristiano Ronaldo, um dos melhores da história. Há muito tempo que este é o país de José Mourinho, um dos melhores da história. Há muito tempo que este é o país de Jorge Mendes, um dos melhores da história. Mas hoje é também o país dos campeões da Europa. Hoje é o país com jovens que brilham nos principais campeonatos. Com outros que aparecem nas equipas portuguesas com a garra, o atrevimento e a mentalidade de quem quer devorar o mundo. Com alma de campeões.

É o país que entre jovens e menos jovens pode fazer três selecções de qualidade. Mérito do trabalho de formação desempenhado pelos clubes (e já não são apenas os três grandes), do grande projecto da FPF (com a Cidade do Futebol a dar todas as condições às várias equipas nacionais) e de Fernando Santos, capaz de executar uma renovação equilibrada com talento em todos os sectores. Deu gosto ver Portugal amassar a Polónia, na Liga das Nações, e fazer o mesmo à Escócia, no particular que se seguiu. Em nenhuma outra indústria o país é tão forte a nível mundial. Está no topo em jogadores, treinadores e agentes. A qualidade abunda e corresponde.