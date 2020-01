Mais crónicas

O que dizem os nossos genes 08-01-2020 Hoje podemos saber porque lidamos melhor ou pior com o stress ou temos mais dificuldades em ser felizes graças a um exame genético. Mas não há teste que explique as histórias de agressões a médicos que contamos nesta mesma edição

O novo pacto da Justiça 08-01-2020 Como referiu Albert Einstein "a definição de insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes". Se queremos que algo mude na Justiça portuguesa não podemos continuar a ter as mesmas leis e os mesmos recursos humanos e técnicos.

Uma vida 08-01-2020 Ninguém fica indiferente à morte inesperada, violenta e destituída de sentido, de dois jovens adultos, que previsivelmente tinham toda uma vida pela frente.

Imprensa Nacional? Está bem, abelha! (4) 08-01-2020 Graças à Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM), os títulos provenientes do engenho fecundo de Mega Ferreira dilataram-se. Além de se ter tornado um dos autores da casa, Mega Ferreira passou a integrar o Conselho Editorial, órgão da INCM que decide quais as obras que merecem ser editadas com dinheiros públicos.

O puro raciocínio de Licínio 07-01-2020 O livro mais vendido na última década foi As 50 Sombras de Grey, de E.L. James. A obra não conta a história de um banco que pagava 2.000 euros à mulher do presidente para lhe dar estabilidade emocional

Os filhos do Homem 05-01-2020 Peguei nele [neto] para voltar a pensar sobre a vida, os seus sentidos. Tomem isto como um desabafo de quem julgou reencontrar o fio à meada

Qual a principal consequência política de 2019? 05-01-2020 A esquerda não pode fazer o PS legislar a seu favor para além de um mínimo, mas tem poder de veto, visto que em nenhuma circunstância o PS se arrisca a legislar em matérias em que o BE e o PCP não têm margem para fechar os olhos

A tirania da tribo 04-01-2020 O tribalismo voltou em força, o ódio ao outro substituiu a tolerância. Mais do que defendermos uma ideia, passamos simplesmente a odiar a outra. Isto é o “narcisismo das pequenas diferenças”, que cada vez mais impera em sociedades como a brasileira e a americana

Especialista em coisa nenhuma: a culpa é das borboletas 03-01-2020 O mundo tornou-se um lugar demasiado complexo para o conseguirmos entender e nem a teoria do caos o consegue explicar. Há contudo, demasiadas ligações que nos permitem pensar que talvez existam pontos de contacto entre a(s) causa(s) de tudo isto.

A ida à Terra 03-01-2020 Eu, que nunca emigrei, senti-me a santa padroeira das viagens à terra

A psicóloga responde: Por que razão não consigo alterar os velhos hábitos? 02-01-2020 Encarar processos de mudança implica, frequentemente, reconhecer medos e inseguranças ou questões até mais profundas, emocionais e inconscientes para o indivíduo.

Assim vamos: auditoria à Parque Expo (3) 01-01-2020 Mega Ferreira deixou a presidência do Conselho de Administração da Parque Expo em 2002 e em 2006 seria nomeado, por convite da então ministra da Cultura, Isabel Pires de Lima (PS), para o cargo de presidente da Fundação Centro Cultural de Belém. Em Portugal, quando um gestor público não faz bem o seu trabalho, em vez de cair, sobe

A década que já era 31-12-2019 Nesta quadra de paz e amor, que poderemos oferecer aos leitores que eles não tenham já? Talvez uma sugestão, modesta mas convicta – as listas são como as pequenas parvoíces; toda a gente as tem – dos melhores filmes dos últimos 10 anos

Sorria! Está a ser governado 31-12-2019 Nas várias análises prospetivas para 2020, ninguém antecipou o óbvio: o crescimento do partido de André Ventura. Com Costa, Rio, Jerónimo e Louçã, basta ao líder do Chega estar quieto e meter uns posts no Facebook. Os outros fazem-lhe o trabalho

O ano em que já não são todos Centeno 31-12-2019 Um cenário sem Centeno agrava as condições de sobrevivência do Governo, coisa que Marcelo Rebelo de Sousa há muito percebeu e, por isso, tem aproveitado todas as oportunidades para pedir estabilidade e uma solução para a legislatura