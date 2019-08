O n.º 2 do ranking

ePaper ou encontre-o nas bancas a 13 de agosto de 2019.

A carreira de Sá Pinto é meteórica: FC Porto nos infantis e iniciados, Salgueiros juvenis, juniores e seniores. Depois, Sporting, Real Sociedad, Sporting e Standard Liège. Na seleção, 45 internacionalizações e 10 golos, um deles a Schmeichel no Euro 96.Antes, antes disso, Ricardo é tenista por conta própria e risco. Isto é, sem aulas sistemáticas com um professor. Quem o treina é o pai. Joga federado até aos 14 anos e, com trabalho, chega a número 2 do Estrela e Vigorosa Sport, o seu clube, ali perto do Estádio das Antas.