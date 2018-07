O mistério-Cláudia

José Saramago publicou Cadeira em 1978, no volume Objecto Quase; o Nobel chegou 20 anos depois

Isabel é um nome fictício. Ela é uma mãe solteira, de 41 anos, que contou a sua história de trabalhar em part-time mas só se mostrou de costas

Promoção SÁBADO

A jornalista Sílvia de Oliveira ouviu dezenas de pessoas para construir o perfil de Cláudia Azevedo e reconstituir o processo que a levou a ser escolhida como próxima CEO da Sonae. Com surpresa, falou com várias pessoas tidas por conhecerem todos os que são influentes e ouviu: "Olhe, nunca estive com ela. Conheço bem é o Paulo." As comparações com o irmão também se revelaram inevitáveis ao discutirem-se competências e personalidade. Para ela, as palavras-chave parecem ser "focada", "áspera", "fria no trato", "exigente", "racional"; para ele, "charme" e "magnetismo". Levantamos um pouco o véu a partir da pág. 36.Ao fazer a sua pesquisa para escrever sobre os 50 anos da queda da cadeira de Oliveira Salazar, o jornalista Fernando Madaíl lembrou-se de Cadeira, de José Saramago, que abre o volume de contos Objecto Quase. Foi publicado em 1978 - dois anos antes do primeiro romance, Levantado do Chão. Não sendo muito divulgado, já inspirou teses académicas. Uma delas, de há 10 anos, escrita por Tereza Isabel de Carvalho, sublinha as "características pós-modernas" do conto e assegura: nele podem ser "percebidos embriões de romances que o autor escreveu posteriormente, como Memorial do Convento, Ensaio sobre a Cegueira, A Caverna ou O Homem Duplicado". Por cortesia da Fundação José Saramago e da Porto Editora, oferecemos-lhe o conto do Nobel da Literatura a partir da pág. 71.Em Portugal, 16% das pessoas trabalham por turnos - e sendo assim a nossa colaboradora Beatriz Silva Pinto não teve grande dificuldade em encontrar pais que fazem o difícil equilíbrio entre trabalho e família. Falar disso é que é outra coisa: a jornalista precisou de um mês para reunir os testemunhos que pode ler a partir da página 64. E, mesmo assim, nenhum dos pais trabalhadores aceitou revelar a identidade ou para quem trabalha - ou até onde vive. Receiam represálias, e que tudo se torne ainda mais difícil do que já é.A entrevista do editor-executivo Carlos Torres a Toni começou no centro comercial Fonte Nova, em Benfica (perto do qual o antigo jogador mora há quase 50 anos). Foi precedida de tantos cumprimentos e beijinhos a muitos dos que estavam no shopping que acabou por não durar mais de 35 minutos. A continuação da conversa foi sendo marcada e adiada, por indisponibilidade de agenda (havia muitos jogos do Mundial), até se acertar uma conversa telefónica. Ao fim de 50 minutos, Toni reparou: "Eh pá, o jogo do Brasil [com a Bélgica] já começou. Liga-me no fim." À noite, no final do jogo, novo encontro, para escolher as fotos e mais 20 minutos de conversa. E já com Toni no Algarve, de férias, foram outros 20 minutos de conversa. Leia a partir da pág. 88.A semana passada anunciámos erradamente o lançamento da colecção de Clássicos Disney em livro e DVD. Era só esta semana. Acertemos contas: terá com a próxima SÁBADO o quarto livro de Abre-te Cérebro! e o 2.º livro/DVD Disney, o clássico O Rei Leão.