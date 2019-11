Mais crónicas

Coincidência ambiental 13-11-2019 Entrevistámos a líder parlamentar que só se veste com roupa ambientalmente correta, mostramos como o fisco conhece todo o seu património – e lançamos um grande livro de fotojornalismo para celebrar os 15 anos da SÁBADO

O Ministério Público e a defesa dos idosos 13-11-2019 Se Portugal continuar a envelhecer nunca será um País competitivo e os sistemas de saúde e segurança social irão tornar-se insustentáveis.

Ainda a propósito do bebé deixado no lixo e da mãe que o deu à luz na rua 13-11-2019 Não se diga que nenhuma mãe deixaria o seu filho recém-nascido no lixo se não estivesse perturbada. Existem mães, imputáveis e sem padecerem de qualquer tipo de patologia, que não gostam dos filhos, não os querem e que os matam.

Tantos e tão grandes 13-11-2019 As pessoas possuem um desejo inconsciente por coisas grandes, procuram o grande, o maior, o mais importante. Gostam do grande porque o grande sugere importância decisiva. Por isso, um título que inclui a palavra “grande” é mais difícil de ignorar

Vencer ou morrer 12-11-2019 No meio da guerra sem tréguas pelo nosso polegar oponível, os maiores conglomerados do audiovisual europeu tentam reorganizar-se. E Portugal? Zero. Permanecemos orgulhosos de uma monocultura – a telenovela – própria das Honduras ou do Paquistão

A nova luta 10-11-2019 Em quem se pode confiar? De quem não desconfiar? Está Portugal seguro? E de quê? Depois de outra morte na chefia do “pequeno jihadismo global”, muitos perguntam se a luta contra o terror não será hoje mais sinuosa, imprevisível, obscura e omnipresente. Resposta: sim e não

Os alvos errados do feminismo 10-11-2019 Tenho para mim que uma mulher com melhor salário, salário igual pelo menos, dotada de autonomia financeira porque trabalha e não precisa do homem para sobreviver, é muito mais poderosa e não aceitará situações de submissão

Dos silêncios à revolução! 09-11-2019 Ontem foi um dia histórico para as vítimas de violência doméstica em Portugal! Não porque o nosso governo tenha tomado medidas, porque ainda não o fez, mas sim porque foi o dia em que os silêncios acabaram

Hat trick de Mourinho 09-11-2019 Dia de Taça de Portugal, 17-0 do Belenenses aos açorianos do Vila Franca.

Diário de Washington 09-11-2019 É impressionante como Donald Trump conseguiu dominar uma cidade inteira. Ele é amado ou odiado, em partes iguais, por republicanos ou democratas. O processo de impeachment, que dificilmente dará resultados, só contribuiu para esse fosso, que beneficia claramente Trump

As zonas de conforto 08-11-2019 Ela dizia-me que as praias eram lindas mas o caminho até lá tortuoso

Silêncio, que se falou das secretas 07-11-2019 O barulho produzido pelo silêncio à volta dos serviços de informações indicia a existência de um regime de ilegalidades em que ninguém ousa sequer pensar. É, de facto, uma questão de Estado. Não pela sua dignidade, mas pela podridão

Os donos da democracia 07-11-2019 Os iluminados que dizem agora que a democracia está em risco com a compra da TVI pela Cofina nunca tiveram tal acesso de lucidez quando Sócrates e amigos queriam comprar tudo e juntar ao portfólio dos meios públicos, cuja submissão davam por adquirido

Ser alternativo pode correr mal 06-11-2019 Os casos que mais impressionaram a jornalista Lucília Galha no artigo de capa sobre as terapêuticas alternativas aconteceram com crianças: há pais que recusam dar antibióticos aos filhos e preferem remédios naturais que mais não são do que água com açúcar

Por um novo Centro de Estudos Judiciários 06-11-2019 O Conselho Superior do Ministério Público identificou quantos novos procuradores são necessários formar para o regular funcionamento do Ministério Público, mas a direcção do CEJ afirma que a instituição não tem capacidade de resposta, uma vez que não possui instalações, nem docentes em número necessário.