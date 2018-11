O milagre das rosas

Catarina Martins

Saía Isabel de Aragão do castelo de Leiria, naquele Janeiro frio do fim do século XIII, mais uma vez para dar pão aos mais pobres do reino. A sua comitiva foi interceptada pelo cortejo do marido, D. Dinis. O monarca era tido como cioso do rigor financeiro, do equilíbrio orçamental e da austeridade. Nada de despesa pública não contabilizada.Nessa manhã gelada, o Rei desconfiava. Suspeitava sobretudo do volume no regaço da nobre filha de Constança da Sicília. Já ciente dos boatos sobre a desenfreada solidariedade da consorte, Dinis interrogou-a duramente: "O que trazeis ao colo?""São rosas, senhor." E perante a insistência e a impiedade real, Isabel abriu o manto. Os alimentos tinham-se transformado em rosas. Ou assim contou, a partir do século XVI, a lenda popular.O Bloco de Esquerda, que a oposição trata como conteúdo ideológico, comissário doutrinário e grilo sábio do Pinóquio governante, colocou-se na posição da Rainha Santa Isabel, na sua última e apregoada convenção.Na verdade, da boca das dirigentes saiu o longo rol de medidas sociais de apaziguamento e conforto dos desfavorecidos da República. Descongelamentos, desbloqueamentos, actualizações, pequenos aumentos, microrregalias em salários, pensões, subsídios e abonos. Tudo porque o Bloco "esteve presente", a convencer o Paço.O BE assume assim que retirou todas as migalhas do banquete capitalista para a mesa do povo. E ficou contente com a realização. Antes isso do que nada.O BE continua incapaz de mudar o sistema capitalista, o modo de produção, o modelo europeu e a moeda/moda única.O BE continua a apoiar um governo fortemente empenhado na União política e económica produzida por tecnocratas, grandes empresários, burocratas e legiferadores conservadores ou meramente reformistas.O BE permanece em acordo com um executivo que reforça e se solidariza com a NATO, esse braço armado do imperialismo.Mas isso é a crueza de Dom Dinis e dos seus números.O Bloco é dono do coração, dos sentidos, dos palpites, dos desfalecimentos e das ternuras das massas.Dá pães aos pobres e convence o Tesouro de que são rosas. Não pede uma revolução, mas paliativos. Não lhes chama, claro, "caridade", mas antes "conquista".Mas é caridade para que se cale para sempre e deixe o casamento correr em paz.Enquanto Santa Isabel da geringonça, o BE assume-se assim como provedor dos vivos, a face humana de um executivo manietado por Bruxelas e pelo Eurogrupo, a esposa crítica mas fidelíssima de um governante austero, mesmo que este tire com uma mão o que o Bloco dá com duas.O que torna o Bloco naquilo que se suspeitava: o sofrível actor e encenador musical de uma grande comédia, que legitima "o sistema" enquanto parece odiá-lo.P.S. – Há má gestão das florestas da Califórnia, como foi reconhecido recentemente pela comissão independente Little Hoover (LHC), apoiada pelos dois partidos. Má gestão da água, dos recursos materiais e humanos, da ligação ao público e aos construtores civis, e de controlo de matas que crescem de forma desnaturada, com milhões de árvores mortas não abatidas, e de outros milhões de unidades supérfluas. Isso tem consequências devastadoras, num estado em que 1/3 do território é florestal. Mas dito isto, tem de se reconhecer que 55% das florestas são de propriedade ou posse federal, através do FSDA. Assim, é ao governo da União, através do Departamento da Agricultura, que compete reordenar o território. Décadas de negligência não podem ser branqueadas.P.S.2 – É verdade que basta uma maioria absoluta (50% mais 1) na Câmara dos Representantes, em Washington, para iniciar um processo de impeachment (impugnação) presidencial. Os democratas possuem hoje essa maioria. Mas o mesmo processo só surte efeito se o Senado, por uma vantagem ainda maior (2/3), condenar o chefe de Estado. Os democratas não possuem essa maioria, dado que a Câmara Alta é controlada por republicanos.Entendo e respeito a tradição tauromáquica, mas não sou um amante, e revolta-me o sofrimento animal. Por outro lado, sempre admirei a galhardia e o sacrifício dos forcados, que não existem na lide à espanhola.Parece-me ainda justo transferir a legalização do espectáculo para as comunidades humanas de base, as autarquias: é preciso responsabilizar as pessoas pelos seus gostos. Ausente, o Estado deixa de ser necessário.Fazer do caso uma querela "ideológica", com partidos à mistura, é sinal dos tempos. Em Espanha, o PSOE também se dividiu entre os aficionados de Felipe González e os horrorizados de Zapatero.Por fim, conheço quem defenda o começo da eutanásia e queira o fim das touradas.Os estados europeus vivem em paz entre si, desde 1945.Apesar de disputas comerciais, de discussões sobre fronteiras e minorias, não houve conflito armado entre duas nações continentais, durante 73 anos. Deu-se, claro, a dissolução violenta da Jugoslávia, mas foi uma guerra civil. E a questão de Chipre, apesar da gravidade, não levou ao enfrentamento militar, directo e formal, entre Turquia e Grécia.Se olharmos para a Europa desde o século XII, é quase impossível encontrar tantas décadas pacíficas.E podemos arranjar todas as metáforas, mas as famílias sabem o que é uma guerra a sério: é quando, em massa, perdem os seus filhos, ficam órfãs e viúvas, refugiadas ou internadas. Perdidas.O trio do magistral contrabaixista Avishai Cohen (na foto) transporta memórias, e é imperdível: 20 na Casa da Música, 21 no Convento de S. Francisco (Coimbra), 22 no CCB, 25 no Cine-Teatro Louletano. E pode sempre ouvir-se 1970, no qual o seu jazz impressionista, figurativo, se torna pop sofisticado. Quanto ao quarteto Danças Ocultas, um dos melhores grupos portugueses das últimas décadas, vai à CdM no dia 21, e lança o CD Dentro desse Mar: acordeões mágicos, em todos os dialectos. Entre a balada, o folk e o jazz, há ainda duas vozes: Luísa Sobral, com Rosa, e Lisa Ekdahl, em More of the Good. E o mestre europeu do cravo, Pierre Hantäi, desvenda e interpela Bach (21), na Gulbenkian: vibrante.