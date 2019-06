Capa edição 790

A corrupção já é um Cavalo de Tróia dentro da própria União Europeia. Estudos recentes (2016, 2018) mostram que o dinheiro público desviado para o crime pode equivaler a 904 mil milhões de Euros por ano.Em Malta, uma jornalista foi assassinada em 2017, alegadamente por círculos de banditismo no mundo político. Na civilizadíssima Áustria, um vídeo comprometedor, envolvendo oligarcas russos e populistas locais, levou à queda do Executivo. Na Roménia, Liviu Dragnea, presidente do Senado, líder do maior partido, acaba de ser condenado pelo Supremo Tribunal, por delitos de origem autárquica. Na República checa, o PM Andrej Babis está no centro do maior escândalo de corrupção e conúbio político-empresarial dos últimos tempos.