O lixo-comentariado

O número de vezes que alguém clica num site valoriza-o para vender publicidade, e há voyeurs que se deliciam com este tipo de caixas de comentários cheias de lixo. Há sempre quem goste, e vá lá clicar e mexer no lixo

Os cristãos, na caricatura boçal, são os partidários das trevas. Colocá-los no lugar das vítimas é uma verdade inconveniente. E foi assim que os terroristas islamitas deixaram de ser islamitas (e terroristas). E foi assim que as vítimas cristãs deixaram de ser cristãs (e vítimas)

02-05-2019

As consultas de medicina são necessariamente realizadas antes do início da prestação de trabalho e anualmente ou de dois em dois anos, dependendo da idade do trabalhador e do exercício ou não de actividades de risco.