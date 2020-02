O Livre e a sua deputada

ePaper ou encontre-o nas bancas a 06 de fevereiro de 2020.

O Livre livrou-se de Joacine e perdeu o lugar de deputado que tinha conquistado nas últimas eleições. Joacine, por seu lado, explicou que tinha "nascido para ser deputada", e por isso vai ficar no parlamento como é seu direito, mas também sua vergonha. A questão que se coloca é que Joacine não nasceu ontem para a política, e teve a possibilidade de fazer carreira nas áreas bloquistas e "livres". Os defeitos que hoje todos percebem que a senhora tem são daqueles que se revelam cedo e de perto, coisa que muitos militantes do Livre sabiam.Que alguém com estas posições mais pessoais do que políticas pudesse chegar à candidatura ou a outro qualquer lugar de relevo diz muito sobre como se ascende nas áreas da esquerda mais radical, em que ser negra, mulher e gaga, ou seja a mais estereotipada imagem identitária, leva a fechar os olhos a muita outra coisa.