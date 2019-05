O karaoke do futuro

Chegámos ainda mal a cantoria tinha começado. Animais de festa, encostámo-nos a uma parede. A vida ensinou-nos que o bom karaoke começa no melhor público e se aquele falhasse não seria por culpa nossa. Só que, como a Lena d'Água antes, também o Rui Veloso tinha decidido aparecer. Como um diabo recostado nos nossos ombros, parecia querer lembrar-nos: não se grama alguém que não ouve a mesma canção.



No meio do salão (que era mais uma salinha, apertada como um Fiat Panda), de repente, os cantores tinham um reportório que não conhecíamos. Sabiam de cor coisas que nós só nos recordávamos com esforço - eram miúdos com uma playlist que ia daquilo que nós conhecíamos lá atrás até ao presente, bem presente e a ser gritado a plenos pulmões. Lembrei uma conversa da véspera: são estes miúdos que estão a mudar o mundo.



No dia seguinte, que foi ontem (o outro não dizia que devíamos andar em velocidade de cruzeiro rumo à felicidade?), vi-os mudarem o mundo com um voto. E percebi: o karaoke está a mudar. Estes miúdos trazem canções novas. Deem-lhes um microfone que eles vão mostrar a voz que têm.

Foi tudo muito rápido. "Senta-te, tens de ouvir isto. Aqui o nosso amigo acaba de dizer que está em velocidade de cruzeiro rumo à felicidade." Sentada a uma mesa cheia de cervejas vazias, só tive tempo de pensar no que diria a Lena d'Água: "Opá." É que, opá, eles tinham esperado por mim e eu, pá, não acredito em coincidências e achei logo que aquela frase também.De queixo no chão com a sabedoria daquele bon vivant, discorri sobre a velocidade de cruzeiro e sobre a felicidade - sem pressas, que o assunto era sério. Mal sabia eu que aquela noite ia ser curta para tanta reflexão. É que os meus amigos já tinham feito a sua eleição: íamos continuar a noite na festa de karaoke que ia acontecer do outro lado da cidade.Na corrida de obstáculos que o trânsito e o estacionamento de Lisboa conseguem ser, continuámos firmes. Afinal, um karaoke é tudo quando não se tem mais nada.