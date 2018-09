Foto: Susana Villar

O nosso primeiro-ministro foi a Angola e fez declarações sobre o estado das relações com esse país. Para ele, essas relações estão hoje muito melhores porque desapareceu o "irritante". O "irritante" era a acusação de corrupção contra o antigo vice-presidente Manuel Vicente, que as autoridades angolanas consideravam inaceitável. O "irritante" seguiu o seu caminho na justiça portuguesa até que se finou numa decisão política tomada pela justiça, dadas as pressões angolanas.O milagre foram as acusações terem sido feitas, tanto mais que havia co-conspiradores portugueses envolvidos e que esses não beneficiam de ser "irritante" de coisa nenhuma. Quanto à decisão final, esse era o costume com Angola, porque os seus governantes são inimputáveis. O fabuloso argumento usado foi o de que a "justiça" angolana podia bem tratar do assunto, e se houvesse na ortografia portuguesa possibilidade de colocar mais aspas seria qualquer coisa como isto: """""justiça""""". Tretas, como se está a ver.Mas um primeiro-ministro tratar assim um caso de justiça é inadmissível. Claro que era um "irritante" para uma classe política cleptómana, que rouba a riqueza de Angola para depois usar Portugal para a lavar. Já agora podem alargar a tese do "irritante"; o caso Sócrates é um "irritante" para o PS; o caso do Benfica é um "irritante" para os benfiquistas; o caso BES é um irritante" para Salgado e o seu séquito, por aí adiante. Como o mundo seria bem mais pacífico e amável se acabassem os "irritantes". Mas, convenhamos, nenhum deles tem o poder do dinheiro angolano nem um governo que usa a retaliação contra os portugueses para garantir a impunidade aos seus.Deixemos as questões de salários e a contagem do tempo, mas façamos um esforço para perceber como é particularmente difícil ser professor nos nossos dias. Olhem para os vossos filhos adolescentes. Olhem para o que eles fazem num dia, a conversação do nada que mantêm com centenas de mensagens, o tempo que olham para ecrãs, a dependência absoluta do telemóvel, das redes sociais, do lixo em linha do Facebook ao YouTube até aos jogos com gomas e os de tiros, olhem como os vossos filhos escrevem, olhem como os vossos filhos falam, olhem para a "boa educação" que lhes deram, olhem para vós próprios com os mesmos vícios e dependências que têm e transmitiram, olhem como eles "obedecem", como eles vos respondem, como eles tratam os pais, olhem para a pequeníssima parte daquilo que eles vos escondem e a que conseguem ter acesso porque lhes emprestaram o telefone e eles não foram cuidadosos a encerrar o Facebook, olhem para o dinheiro que gastam, como o gastam e para o que o exigem, olhem para a cultura da droga que permeia escolas e ruas, olhem para os comportamentos tipo gangue, olhem para a violência entre eles, verbal e física, para o modo como tratam as mulheres, olhem com frieza para a regra, deixem de lado a excepção.E depois imaginem o que é a escola, em particular a escola dos sítios mais pobres e excluídos, onde não há colégios da Opus Dei, nem escolas estrangeiras, nem colégios de freiras caros, mas onde há filhos de famílias estranhíssimas, negros, ciganos, e outros "danados da terra", rapazes que aprendem tudo na rua, de raparigas que são arrancadas à escola quando chegam à puberdade, de tráfico de droga, de prostituição, de roubos, de bairros onde a polícia tem medo de entrar, e pensem nos professores, bons e maus que têm de mantê-los numa sala a fazer de conta que eles ouvem, no meio dos telemóveis a tocar e a jogar nas aulas, nas ameaças aos professores quer por parte de alunos quer de familiares de alunos, pais e sobretudo mães, e imaginem-se lá. Claro que como em todas as coisas há excepções, mas chamamos-lhe excepções porque não são a regra.Não, caros pais, a escola não existe para resolver estes problemas, nem tem condições para o fazer. Aliás caros pais, nem a família, vós mesmos, é capaz de o fazer, por isso, seria um pouco mais justo olhar para os professores de outra maneira.É que eles gastam-se muito e depressa.Que Trump gosta de meia dúzia de seres humanos, a começar por aqueles de que tem medo e não tem outra obrigação senão gostar, como é o caso de Putin, parece um facto. Gosta também de Kim Jong-un, e de um lote de activistas trumpianos da Fox News, a começar por Sean Hannity. Gosta de gente feia, porca e má como o ex-xerife Arpaio. Gosta muito da filha, ponto. Gosta muito dos filhos em particular quando eles o ajudam a fazer o sale boulot. Gosta de um certo tipo de mulheres, entre o Playboy e o cinema porno, mas este gostar é já da ordem do trade-off. Do resto não gosta de ninguém, nem tem qualquer empatia como se viu com a contagem dos mortos porto-riquenhos. A vantagem para o comum dos cidadãos do mundo, é que quando alguém sai do círculo dos interesses, do dinheiro e do poder de Trump, de Cohen a Omarosa, ficam inimigos de respeito. E sabem todos demais e falam.