O inimigo nas sombras

Crise gravíssima, ruptura, desafio, abismo, provação de fim dos tempos: já ouvi falar de tudo face às actuais convulsões da consciência católica, incrédula face às revelações de violência sexual dos pastores sobre os seus rebanhos. Há um inimigo nas sombras.

Foi uma das últimas vezes em que, acabrunhado, enfrentei o confessionário. Descoberto o cancro irreversível da minha mãe, tinha acabado o meu mundo. Encontrei um sacerdote que, antes de tudo, soube ouvir-me, entre lágrimas contidas e um grande sentimento de injustiça.



Falámos horas sobre as minhas dúvidas, sobre o que nos ensina o sofrimento e o desespero, sobre o absurdo da partida precoce dos melhores de nós. Falámos de Marcel Lefebvre, do Padre Pio, das teorias de infiltração da Igreja por maçonarias e lobbies, da Teologia da Libertação, do advento de João Paulo II e do seu apelo à Europa ocupada, e aos povos subjugados: "Não tenhais medo."



Há 40 anos, a Igreja Católica Apostólica Romana estava certamente numa encruzilhada, como tinha estado antes e depois do Vaticano II, antes e depois dos genocídios do século XX, antes e depois do protestante Karl Barth, do "católico interior" Hans Küng, do monge trapista Thomas Merton, do misticismo e do ecumenismo, antes e depois do aggiornamento e do regresso à rocha sempiterna, dos communistelos di sragrestia e dos integristas excomungados, antes e depois do choque às vezes pouco doce de mundividências, ou sensibilidades, entre jesuítas e seguidores da obra, padres missionários em colónias católicas com insurreições, ou mártires em terra estranha, antes e depois dos confrontos com os totalitarismos. Mas não se vivia a vergonha pública que hoje se pressente sobre e sob a pele.



Sei que existe uma discussão sobre se os abusos de prelados derivam de uma "orientação sexual", de uma deformação seminarista, do celibato obrigatório ou da mera transposição para a Igreja Universal dos desvios, traumas e crimes de outras confissões, ou de outras áreas da sociedade e da vida. Mas o que mais choca em todo este cortejo de horrores anunciados é o aspecto da coacção e da violência.



Porque é isso que envolvem os actos revelados de pedofilia: o uso da força e do estatuto na destruição da liberdade, da dignidade e da inocência.



Com lágrimas nos olhos e a alma visivelmente embargada, Francis Sullivan, o católico australiano que dirige Verdade, Justiça e Cura, pede à Igreja que não cale, não desculpe, não renuncie, não fuja à responsabilidade e à crítica. Só assim haverá um armistício das consciências, um perdão genuíno, uma expiação sincera e uma reparação adequada.



É preciso saber que tribunais podem julgar estas faltas graves: centrais do Vaticano, locais das dioceses, paroquiais, nacionais, transnacionais. É preciso agir depressa, bem e de forma clara e transparente. É preciso que a Igreja trabalhe em conjunto com os estados, as sociedades e os cidadãos de boa-fé.



As capelas laicas, mais interessadas no escândalo e na cizânia, falam das críticas ao alegado silêncio do Papa Francisco, e referem um "golpe de Estado conservador" dentro da Igreja. Mas não só tem este Pontífice carregado a cruz, como são legítimas todas as observações, reprimendas e avisos, se vierem de lutadores e denunciadores contra o mal instalado.



Porque também é disso que se trata. Ocupada em curar os males do mundo, a hierarquia católica deixou que se montasse no seu seioa tenda do mal.



Este mal, o inimigo nas sombras, não é uma fantasia da criminologia, da psiquiatria ou da demonologia medieval.



P.S.1 - Lula da Silva tirou muitos milhões de brasileiros da pobreza mais ou menos abjecta. Mas deixou-os num estado de dependência, também abjecta, dos poderes públicos. Lula da Silva teve uma dimensão histórica que não pode ser ignorada. Mas os crimes de que é acusado não são delitos de consciência. São desvios de direito comum, que o Lula sindicalista teria denunciado e perseguido. Não criam um falso prisioneiro político.



P.S.2 - O problema da Venezuela não é "demasiado socialismo". É o embuste continuado. O que se mantém em Caracas é um regime de oligarcas corruptos, no qual os que têm mandam e os que não possuem são perseguidos, injuriados e maltratados.



Uma oposição que se preze...



Uma oposição que se preze tem de ir muito além de incentivos episódicos ao regresso de nacionais: a redução drástica do imposto sobre o trabalho, a multiplicação das taxas nos últimos escalões do IRS, a melhoria e investimento em todos os serviços públicos, o apoio às empresas, a concessão de bolsas de mérito no ensino e na investigação, o combate exemplar à corrupção e ao nepotismo.



É um leque que o PSD, e o seu potencial parceiro (o Aliança, apesar de tudo), deve cultivar e desenvolver. Para que não se diga que se limitam a guerras internas de liderança, ou ao comando de exércitos invisíveis de alternativa.



Caso contrário, não trazem mudança. Só mais do mesmo. E uma abstenção gargantuesca.



No reino da hipocrisia



John McCain - que tive o privilégio de conhecer pessoalmente - é justamente considerado um "herói americano". Mas há uma grande hipocrisia nos elogios que lhe são feitos por uma certa classe "progressista", que pretende apenas uma frente de combate com Trump.



Neste confronto de trogloditas, esquece-se de que muitos media e políticos "iluminados", do NYT a Wesley Clark, ridicularizaram McCain, a sua experiência militar e o seu cadastro vietnamita, puseram em causa a sua cidadania (nasceu numa base do Panamá), para o impedir de concorrer às presidenciais, inventaram casos extraconjugais e, sobretudo, apontaram-no sempre como um "falcão" empedernido, decidido a entrar em todas as guerras.



Outras músicas



Os amantes do heavy-blues-grunge com cabeça precisam de ouvir o último Alice in Chains (na foto), Rainier Fog. E os continuamente fascinados com Bach não deixarão escapar o grande Yo-Yo Ma, com Six Evolutions.



O compositor François Couperin, em Les Nations, criou em 1726 uma espécie de compêndio da música europeia. A grande arte de Jordi Savall recorda-o (na Alia Vox).

Já A Tree With Roots é uma simples ideia complexa: a lendária banda folk Fairport Convention toca o cancioneiro de Bob Dylan.



Não perder ainda a Conferência Europeia do Jazz, no CCB, de 13 a 15. Pelo meio há a excelsa Orquestra de Jazz de Matosinhos e os novos grupos de Espen Eriksson e Bugge Wesseltoft, mães escandinavas da invenção.