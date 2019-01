O início do ano judicial

É sabido que o ano judicial coincide com o ano civil pelo que o seu início ocorre no dia 1 de Janeiro de cada ano. Porém, todos aqueles que vivem a sua vida profissional nos Tribunais sentem que o verdadeiro ano judicial começa, não naquela data, mas sim no primeiro dia após as férias judiciais de Verão.

É nesse momento que ocorrem a maior parte dos movimentos das pessoas que aí trabalham, que saem aqueles que mudam de Tribunal e que entram aqueles que aí foram colocados de novo. É nesse momento que todos, após uma pausa, se sentem renovados, com o entusiasmo e a energia próprias de um novo ano e que, naturalmente, se cumprimentam desejando a todos um bom ano.

Na verdade, durante muitos anos assim foi. Em 1999, por força de alteração legislativa, o ano judicial passou a ter o seu início em 1 de Janeiro – com excepção do período de tempo de 2013 a 2016, em que se retomou o regime anterior.

O ano judicial em curso começou pois no dia 1 de Janeiro de 2019.

A abertura do ano judicial é, necessariamente, assinalada pela realização de uma sessão solene. É a lei que, não só o impõe, como também estipula onde se realiza e quem, no seu decurso, discursa.

A sessão solene realiza-se no Supremo Tribunal de Justiça. E, nela, usam da palavra, de pleno direito, o Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o Primeiro-Ministro ou o membro do Governo responsável pela área da justiça, o Procurador-Geral da República e o Bastonário da Ordem dos Advogados.

Trata-se pois de uma cerimónia a que a própria lei confere toda a importância e relevo, de tal modo que impõe às principais figuras de Estado e responsáveis máximos pela Justiça e pelo seu funcionamento que, nesse momento solene, falem sobre ela.

A sessão solene de abertura do ano judicial de 2018 ficou marcada pelo "Pacto da justiça", documento com 88 propostas apresentado pelos profissionais da área da justiça e que o Presidente da República afirmou tratar-se de um desafio ao Governo e aos partidos políticos, a quem apelou, no seu discurso de encerramento da cerimónia, à sua aceitação e avanço célere das medidas urgentes e tendentes a melhorar a Justiça.

Depois disso pouco mais se falou do assunto e pouco se sabe sobre o seu desenvolvimento. Em 21 de Novembro de 2018, mais de 10 meses após o mencionado discurso do Presidente da República e a pouco menos de 2 meses da sessão solene de abertura do ano judicial seguinte, a Ministra da Justiça afirmou que o Governo se iria reunir com os grupos parlamentares para discutir propostas para o pacto da Justiça.

Por seu turno, no seu discurso proferido na mesma cerimónia, a Ministra da Justiça afirmou que o país atravessava um percurso de mudanças, sem rupturas nem sobressaltos e falou num momento de abertura ao diálogo. Um ano depois podemos afirmar, com toda a segurança, que tais palavras não reflectem, nem ao de leve, o que se viveu na área da Justiça no ano de 2018.

A cerimónia de abertura do ano judicial de 2019 terá lugar já no próximo dia 18. A expectativa sobre o que aí será dito é elevada. Como já o era em 2018.

Aguardamos ansiosos o que nos dirão as principais figuras de Estado sobre a Justiça, queremos saber o que pensam sobre as grandes questões que marcam a actualidade da Justiça e quais os seus projectos e apelos para o corrente ano.

Mas, mais do que isso, aguardaremos para ver e sentir no que se traduzirão essas palavras e em que medida alterarão e melhorarão o dia-a-dia daqueles que vivem nos tribunais e daqueles que aí buscam justiça.