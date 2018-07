O impacto político de menos bebés

O recurso a estrangeiros para resolver o problema demográfico faz sentido, claro. Mesmo que fossem eficazes (não são), os incentivos à natalidade teriam efeitos só muito lá à frente. Os imigrantes são a forma mais rápida de manter a sustentabilidade no mercado de trabalho e nos sistemas sociais - sem imigrantes, Portugal perderá 37% da população até 2080, estima o INE (ver gráfico). Mais: a imigração respeita o imperativo moral de possibilitar uma vida melhor a milhões de pessoas.

Mas a imigração - sobretudo os saltos abruptos na quantidade de imigrantes - também é um risco político. Joga com factores como a insegurança económica, os baixos rendimentos, os baixos níveis educacionais e o ressentimento face às elites políticas e económicas para formar um caldo perigoso, em que os factos importam menos do que as percepções. Vemos os efeitos deste caldo em vários países, da União Europeia à Rússia, passando pelos Estados Unidos.



Em Portugal estamos, por enquanto, longe dessa realidade. O peso dos imigrantes na população é o segundo mais baixo na União Europeia e, por outro lado, muitos vêm de países com quem partilhamos a língua. Mas em Portugal temos todos os factores atrás mencionados, de que o populismo gosta. Numa altura em que o PS definiu como prioridade uma maior abertura à imigração - cerca de 75 mil por ano, titulou o Expresso em manchete - será crucial trabalhar não só na integração e no acolhimento destas pessoas, mas na monitorização dos números e das atitudes sociais. E não é por se optar pela inevitável imigração que tem de se relegar para segundo plano a ambição nas políticas de natalidade, campo em que o PS devia procurar chão comum com quem tomou a iniciativa na área, o PSD. Tentar mitigar o problema só pela via imigração, e sem um modelo pensado, levanta riscos políticos que não devem ser ignorados.







A forma comum de pegar em Portugal no tema da baixíssima natalidade é pelo ângulo das consequências económicas e no Estado Social. Foi isso que fiz nesta coluna (e noutra, no Negócios) em Fevereiro passado. A ligação é imediata: menos bebés hoje são menos trabalhadores amanhã, ou seja, menos economia e menos dinheiro a entrar nos cofres da Segurança Social e do Estado, ao mesmo tempo que sai mais dinheiro para a Saúde e para as pensões. Mesmo com ganhos de produtividade pelo caminho, que mitiguem o impacto económico, este raciocínio simples é consensual entre economistas. Mas o ângulo económico não é o único deste problema. A queda abrupta da natalidade tem um impacto potencialmente disruptor, e por aqui menos notado, noutra esfera: a política.Por política podemos estar a falar do impacto no longo prazo de um eleitorado muito mais envelhecido - a título ilustrativo, e segundo a projecção central do INE, as pessoas com mais de 65 anos vão ser 37% da população em 2080, em vez dos 21% de hoje. Mantemos tudo o resto constante, incluindo a idade legal para votar, podemos imaginar como a política se vai orientar, ainda mais do que hoje, para a defesa dos interesses da população mais velha, cuja taxa de participação eleitoral é mais alta.Mas por política podemos também estar a falar de populismo e, aí, a ameaça já não se coloca em horizontes longínquos como 2080. A queda da natalidade é um instrumento de eleição para os movimentos populistas de direita. Numa investigação académica na Suécia, citada pela The Atlantic (A surprising reason to worry about low birth rates), as autoras põem assim o problema: "Ao ignorarem como a nossa forma de viver e de pensar contribui para o envelhecimento da população, o discurso populista põe o envelhecimento não só como um inimigo ameaçador, mas como um inimigo externo conceptualizado como sendo inexorável." O inimigo externo é a imigração, o "estrangeiro".