O grande paradoxo no futebol

Nos últimos seis anos os três maiores clubes de futebol em Portugal venderam mais de 800 milhões de euros em jogadores. Benfica e Porto ocupam lugares de topo no volume de transferências na Europa – como se vê pelo gráfico nesta página, que até deixa de fora o Verão louco de 2017 –, mas o Sporting não anda longe do top 20. A agência Bloomberg descrevia há um ano os centros rivais de formação do Benfica e do Sporting como representantes da "fábrica portuguesa" de futebol que cresceu para se tornar a mais influente "no mercado de 5 mil milhões de dólares por jogadores".Nem tudo entra nos cofres dos clubes. Os agentes e investidores com direitos sobre os jogadores – prática entretanto banida pela UEFA – levam uma boa parte do negócio. Mas Portugal, um dos países mais pobres da Europa, notava a Bloomberg, tem um poder fora da sua escala no desporto graças à sua capacidade para formar talentos – é um pequeno País que, contra todas as previsões, se tornou uma potência do desporto mais popular do mundo.Esta influência é fruto de planeamento a longo prazo, uma característica supostamente pouco portuguesa. Portugal sempre teve bons jogadores, mas a capacidade para formar ou importar sistematicamente jovens talentos é relativamente recente. Sem acesso a outras grandes fontes de rendimento – as receitas de direitos televisivos em Portugal dificilmente chegarão perto das de outras ligas em países maiores e mais ricos – os clubes perceberam que esta era a via para endireitar as finanças e ambicionar algum sucesso desportivo. Passaram a gerir melhor os direitos sobre os jogadores e, por outro lado, investiram. O centro do Benfica – clube que passou o rival lisboeta nos últimos anos na formação – tem um "laboratório" que testa as reacções e a técnica dos miúdos e onde todos os pormenores, da nutrição a testes psicológicos, são analisados.Este grau de profissionalismo, com os resultados à vista, corre ao lado de outro tipo de influência. O melhor jogador europeu (Cristiano Ronaldo) é português, um dos treinadores mais reputados (José Mourinho) é português, o empresário mais influente no desporto (Jorge Mendes) é português. Não são excepções. A selecção portuguesa, que tem marcado presença constante nas fases finais de competições internacionais, ganhou o Europeu de 2016. E são vários os treinadores portugueses com destaque na Europa. Tudo isto, repito, é fruto de trabalho sistemático ao longo dos últimos anos – e representa um enorme sucesso num desporto extremamente competitivo e com uma lógica totalmente empresarial.À medida que percebemos esta dimensão bem sucedida do futebol em Portugal não podemos deixar de reparar como está em contraste com outra realidade: a degradação do ambiente à volta do futebol. O ineditismo do que se passa no Sporting – inédito porque põe o presidente populista como instigador moral de discurso e actos de violência sobre a totalidade dos jogadores e a equipa técnica – é antes de mais um problema do Sporting. Mas é inegável que apesar de termos melhores jogadores, de os clubes conseguirem mais receita, de a selecção vencer, o ambiente geral em torno do futebol não melhora – avolumam-se as suspeitas de corrupção, promove-se o discurso mediático acéfalo e distante da arte dos jogadores, acolhem-se os populistas perigosos.A voragem da comunicação amplia hoje mais um tipo de comportamento irracional que sempre imperou no futebol? Sim. Mas, como notou Miguel Poiares Maduro num ensaio no Público, é notório que a governação do desporto – a governação nacional e a internacional – não acompanhou o desenvolvimento da própria arte e da sua gestão empresarial. Onde há muito dinheiro, muita influência social e pouco escrutínio há terreno fértil para a ilegalidade e o abuso. Além deste falhanço público na regulação (a política receia mexer no futebol) há também um falhanço do público: percebemos o que se passa neste desporto com poder para dar lições de vida e toleramos as más lições que dá. Até quando?