O grande Elias

No livro de Vítor Elias, a universidade já não é o que era: são os alunos que decidem as provas académicas dos professores com urros de aprovação ou desgosto.

O romance português contemporâneo está entregue a lobitos e não lobitos. Os termos, tão próprios do escutismo juvenil, indicam duas escolas estéticas que é possível encontrar por aí, embora a primeira seja dominante.



Os lobitos, alimentados pela prosa de António Lobo Antunes, seguem as pegadas do mestre e oferecem narrativas de fulgor pretensamente poético em que, citando o velho Sigmund, uma banana nunca é uma banana.



Hostis à narrativa e manifestando um fascínio pelas metáforas que é comum às pessoas recentemente alfabetizadas, os lobitos não escrevem livros. Escrevem o que podemos designar por "literatura de confessionário" - longas preces que, na forma e na cadência, mimetizam as rezas tradicionais. Não por acaso, os títulos tendem para a súplica ("Não te esqueças de levar o lixo quando saíres de casa") ou, em alternativa, para a súplica com citação culta ("Não te esqueças de despejar o lixo quando chegares a Elsinore").



Dois imperativos parecem marcar a prosa dos lobitos: uma completa ausência de sentido de humor e uma completa presença de "sentimentos", usualmente "bons", sem nenhuma espécie de mediação intelectual.

Convém esclarecer que António Lobo Antunes, autor de um universo e de uma voz próprias, está inocente da parasitagem de que é vítima. Aliás, não será de excluir que o escritor é o primeiro a ressentir-se da filharada bastarda que lhe consome o património.



Os não lobitos situam-se à margem da alcateia e não constituem um movimento singular. O que os une é a recusa do ars lupus e a procura de formas literárias alternativas. É uma escolha arriscada, que normalmente se paga com o silêncio da crítica e o desprezo dos salões cultos.



Um bom exemplo é Vítor Elias e o romance Pobres Diabos (Libelinha, 289 pp.). Bem sei que o texto humorístico tende a ser olhado de soslaio, o que não deixa de ser bizarro: Eça de Queirós e Machado de Assis, dois consumados satiristas, foram também os precursores da literatura portuguesa "moderna". O que diriam ambos da aridez reinante nas duas margens do Atlântico?



É no meio desta aridez que aparece o livro de Elias, uma distopia brilhante que tem em Bruce Pickle-Cartboy o seu herói fátuo. Pickle-Cartboy, um luso-britânico, é professor em Oxford de História do Ocidente.



Mas a universidade já não é o que era: os alunos, em repúdio crescente da sociedade humana, entregaram-se ao animalismo, macaqueando os habitantes da selva. São eles que decidem as provas académicas dos professores com urros de aprovação ou desgosto. E, quando se sentem ameaçados pelas ideias de que não gostam, recolhem ao "útero" - um refúgio na universidade onde se aninham com os seus peluches e, em certos casos, chucham no dedo até o deceparem.



Bruce não se conforma com o ar do tempo; e o reitor não se conforma com ele, apontando-lhe a porta da saída. Para sobreviver, Bruce transforma-se em caricatura de si próprio - e passa a representar o extremo oposto: um defensor delirante da "civilização ocidental" no grande circo mediático. Será preciso dizer que o debate público, hoje, oscila entre esses dois clichés - de um lado, o selvagem de Rousseau; do outro, o reaccionário militante?



O livro de Vítor Elias, como qualquer grande sátira, toma a realidade de empréstimo - a realidade do irracionalismo político e das causas vitimárias - para levar até às últimas consequências o que já vem distorcido de origem. Esse reductio ad absurdum só é possível porque o autor consegue uma "unidade de tom" que lhe permite construir um universo alucinante sem nunca perder a compostura. As personagens, por mais ridículas que pareçam, jamais são inverosímeis: eles pertencem àquele mundo, comportam-se daquela maneira e só podem falar daquela forma. Eis a lição do melhor nonsense que Vítor Elias domina na perfeição: o facto de algo ser ilógico não significa que não seja dotado de uma lógica particular.



Dizer que isto não está ao alcance de qualquer um é um eufemismo. Mas Vítor Elias não é qualquer um: como escriba maior do suplemento Inimigo Público, ele é um dos responsáveis pelo melhor jornal português actualmente em exibição.

É por isso que este aplauso não pode terminar sem um pedido: depois de vaguear pelo estrangeiro, espera-se que o próximo romance de Vítor Elias seja inteiramente devotado a Portugal. Temos pobres diabos que cheguem. O que falta, o que tem faltado, é um Eça moderno para os eternizar.