O Governo fez bem

Para além do insólito da situação de o PS dar ouvidos à JSD, o que até é de elogiar, há no entanto a lamentar que estas propostas que trarão muitas vantagens para as associações juvenis tenham estado longos meses paradas sem que estas organizações pudessem ter já à data de hoje acesso a alguns destes apoios ao seu funcionamento e actividade.



Se o PS não tivesse feito veto de gaveta às propostas da JSD, numa altura em que os portugueses estão a fazer a entrega da sua declaração de IRS, já poderiam em 2018 entregar parte do dinheiro a uma associação juvenil como defendeu a JSD, o que seria uma ajuda importante ao seu funcionamento e financiamento.



Se o PS não tivesse feito veto de gaveta às propostas da JSD, as associações juvenis e estudantis que se quisessem constituir ou fazer alterações, por exemplo, aos seus estatutos, já teriam isenção de emolumentos e de taxas, poupando assim recursos para a sua actividade.



Se o PS não tivesse feito veto de gaveta às propostas da JSD, já seriam elegíveis na sua totalidade as despesas com quotas pagas pelas associações às federações nas quais estejam filiadas, até ao limite do valor do indexante de apoios sociais.



Se o PS não tivesse feito veto de gaveta às propostas da JSD, já teria sido dado o sinal político de que as associações juvenis devem ser de forma clara e maioritária dirigidas por jovens, reforçando assim a regra que em parte já está consagrada na lei.



Foram assim perdidos vários meses para as associações juvenis e estudantis que poderiam já contar com estas melhorias no seu funcionamento apenas por mero despique político-partidário, em que o PS deixou a marinar as propostas da JSD apenas para que pudesse um ano depois apresentá-las como suas, tentando assumir a sua falsa paternidade. Ainda assim, fez bem o Governo em seguir as propostas da JSD.

Será pouco frequente os elogios vindos de quem tem por missão fazer oposição e ser alternativa ao Governo em funções, mas este é um momento em que cumpre fazê-lo.Poucos dias depois de termos assinalado o dia do associativismo jovem, decidiu o Governo inspirar-se nas propostas apresentadas pela Juventude Social Democrata (JSD) há um ano na Assembleia da República e apresentar uma proposta de lei com muitas das preocupações já vertidas num Projecto de Lei do PSD que tem sido colocado na gaveta pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista durante meses. Ficou agora clara a razão deste "engavetamento": fazer como suas as propostas de outros, mudando apenas o logótipo.