- Trocou-o por vingança?



- Não, não. Ele deixou de funcionar. Pura e simplesmente. Estava a caminho de Empoli e ele começou a ficar esquisito. Até que parou. Assim, no meio da auto-estrada.



- Mas porquê deixar o futebol?



- Não há coincidências na mecânica. Aquilo foi um sinal de Deus. O carro parou de repente. Esperei uns minutos e tentei outra vez, mas nada. Por isso, saí do carro tranquilamente, telefonei para os dirigentes do Empoli e disse-lhes para anular o acordo. Eles foram gente boa.

Está na hora. Tarde e a más horas, mas vá. Entre a terceira e a quarta jornadas do campeonato nacional, fecha-se o mercado de transferências em Portugal até Dezembro. Há sempre casos caricatos no último suspiro, entre inscrições bem-sucedidas ou falhas no sistema. De todos os exemplos sui generis, o rei é Cláudio André Mergen Taffarel, bicampeão mundial pelo Brasil em 1983 (sub-20, juntamente com Jardel) e 1994 (AA, sem Jardel). Em 2004, o homem está no Parma e chega a acordo com o Empoli. Só que o carro dá o berro a meio da viagem de 130 km e Taffarel acha por bem pendurar as luvas. Então? Então é isto aqui:- Ainda tem o BMW que lhe fez acabar a carreira?- Pfff. Esse já era. Agora tenho outro.