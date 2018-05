O FC Porto voltou à varanda

Moreira fez bem, em 2018, mas Rio fez igualmente bem quando há 19 anos teve de cortar com a promiscuidade política dos dirigentes do clube com o PS que governou o Porto

Até acho bem. Existe uma identificação profunda do clube com a cidade e a cidade é muito especial nos seus gostos e desgostos. E não é fácil também. Moreira fez bem, em 2018, mas Rio fez igualmente bem quando há 19 anos teve de cortar com a promiscuidade política dos dirigentes do clube com o PS que governou o Porto. A arrogância pessoal de Pinto da Costa, a violência dos Super Dragões e a interferência política em conluio com um PS que nunca imaginou perder a câmara levantavam o problema de haver um poder fáctico que pretendia mandar na cidade depois de derrotado em eleições. Não foi um processo fácil, foi até uma luta duríssima, e Rio ficou quase sozinho.



O PS do Porto convocou manifestações com os Super Dragões, fez um papel, que tenho no arquivo, e depois veio negar que o tinha feito. O PSD também não se portou bem, com Durão Barroso a hesitar vir ao Porto na campanha eleitoral sem ser acompanhado pelos dirigentes do futebol. Lembro aqui esse homem frágil e corajoso que foi Miguel Veiga, insultado várias vezes por Menezes, que ficou solidário com Rio e foi visitá-lo quando da manifestação que envolvia a câmara debaixo de impropérios e com protecção policial. Posso testemunhar porque fui com ele.



Mas, passaram quase 20 anos e hoje será difícil que se reproduzam as condições da época. Por isso, penso que é natural que o clube volte à varanda para fazer uma festa com a cidade.



A banca não é fácil para as pessoas e para as empresas, mas é mãos largas com os clubes de futebol



Eu nem queria acreditar porque não se trata de um montante pequeno, trata-se até de uma gigantesca quantidade de dinheiro, quase 100 milhões de euros, que o BCP e o Novo Banco perdoaram ao Sporting. Porquê? Acaso os clubes não têm recursos, jogadores, terrenos, bens de todo o tipo que podem ser arrestados como acontece com os particulares e as empresas?



Como é que se pode considerar que os gestores da banca que tomaram estas decisões e que não se coíbem de exigir apoios do Estado, quando as suas asneiras deixam os bancos no limiar de fechar ou de serem "resolvidos" com o nosso dinheiro, depois têm liberalidades destas? Por que razão nenhum génio da nossa banca foi alguma vez acusado de gestão danosa, quer quando emprestam milhões a fundo quase perdido aos seus amigos quer quando perdoam dívidas como esta? E não me venham com a frase destinada a calar os incautos de que perdoar este tipo de dívidas é "bom para o banco".



Mas é igualmente esquisito, para não dizer outra coisa, que, com excepção dos bancários, tenha havido demasiado silêncio sobre esta operação, quando desmandos de muito menor dimensão suscitam torrentes de indignação.



O preço da embaixada



Quem escreve estas linhas é amigo de Israel, defende a existência de um estado israelita e considera que a tese dos dois estados, Israel e Palestina, assente num acordo de paz e no reconhecimento mútuo, é a única solução ou caminho para uma resolução do conflito mais complicado de solucionar deixado pelo fim do Império Otomano. Dito isto é difícil imaginar acto mais inútil, menos necessário, mais irresponsável do que a decisão de Trump de mudar a embaixada para Jerusalém. À data em que escrevo já custou pelo menos 50 vítimas e não tenho dúvidas de que quando este artigo for publicado haverá muitas mais.



A política americana de Trump no Médio Oriente é completamente sem sentido, não resolve problema nenhum e só agrava os factores de conflito. Agradará ao sinistro genro de Trump e aos seus interesses, e aos lóbis que representa, agradará ao actual primeiro-ministro de Israel, que sabe – como muitos outros, os sauditas, os chineses, Macron, Kim Jong -Un – como manipular Trump com vaidade e pompa, mas aprofunda uma divisão que cada vez mais parece sem saída.



Esta decisão é típica de Trump, sem racionalidade, sem lógica política, errática, resultando apenas no reforçar de uma frente "trumpista" de ditadores e violentos que o usam para prosseguir os seus objectivos. Em conjunto com a perigosa carta -branca dada aos sauditas no seu combate contra o Irão e o abandono do Acordo Nuclear, Trump está objectivamente a incendiar todos os conflitos latentes numa das zonas mais voláteis do mundo. Este homem é um perigo público.