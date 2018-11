O Estado do Orçamento (Haja dinheiro...)

E prontos! Lá aprovaram eles o Orçamento do Estado na Assembleia da República. Graças a Deus. É que não deve de ser nada fácil fazer um orçamento. Qualquer dona de casa sabe muito bem o que é a gente fazermos o dinheiro esticar até ao fim do mês, quanto mais até ao fim do ano. E para mais, com tantas bocas para alimentar, para vestir e calçar, para mandar para a escola, para espetar-lhe duas aspirinas pela garganta abaixo quando ficam doentes... Eu já me vejo grega com o marido, um filho solteiro, três netos que vêm cá lanchar todos os dias, que eu é que os vos buscar à carrinha da escola, que a minha nora, e isto não é dizer mal, é muito ocupada para ir ela esperar os meninos. Tem sempre mais do que fazer, como ir ao cabeleiro ou arranjar as unhas. Cada um sabe de si, e eu até agradeço, que sempre passo mais tempo com os gaiatos. Agora o que não fica é barato, que estão naquelas idades em que comem mais que umas ceifeiras debulhadoras, faz de conta, ou que um camião do lixo, daqueles que recolhem o ecoponto. Mal comparado.

Agora, se isto é assim para seis pessoas, que será para dez milhões. Bem sei que o Estado ganha um bocadinho mais que eu, mas a verdade é que também tem mais despesa. Olha, basta a gente pensar nos candeeiros todos da rua e faz logo uma pequena ideia do que será a conta da luz do Estado. Deve de ser de lhe dar uma coisa má de cada vez que vem a fatura. A mim dava.

Vai daí que estive a tirar as medidas ao orçamento, salvo seja, e como eu não sou de mandar dizer por ninguém, aqui vai o que é que eu acho.

Desconto de 50% no IRS dos emigrantes que voltem para Portugal: acho mal. Quer dizer, eles voltam, como foi o caso de uma prima minha que esteve na França, que até foi casada com um francês, que depois até se separaram, e lá veio ela de volta. Pois disse que ficava cá em casa só até encontrar uma renda boa em Lisboa. Isto foi há um ano. E, não é que me esteja a queixar, mas ali está ela, sentada no sofá a olhar para mim enquanto eu aqui estou a escrever isto no meu tabler. Ora, mais almoço, mais jantar, sendo que eu ainda tenho mais treze sobrinhos emigrados, se os incentivam todos a voltar, isto não é má vontade, mas nem em sacos-cama tenho chão para se deitarem. E claro que os miúdos, a voltarem, é aqui à porta que me hão-de bater. É que depois de viver em Paris, é o voltas para Serpins do Vouga. Eu também não voltava.

Reforço de verbas para a Cultura e Ciência: acho mal. Acho até muito mal. Quer dizer, se quiserem um país de gente que acorda tarde e a más horas, que passa o dia a fumar lá aqueles incensos deles, que andem nas poucas vergonhas uns com os outros, atão sim. Deiem mais verbas à cultura. Olhem, deiem-lhes o dinheiro todo do orçamento, mesmo. Mal por mal, pior não fica. Para a ciência, acho ainda pior. A mim ninguém me tira da cabeça que isto foi desde que o Homem foi à Lua, se é que foi vá, que o tempo ficou todo maluco. Quando eu era miúda, não havia cá estas guerras, e estas doenças, e estes tezunames e mais o diabo a quatro. Pelo menos, não dava na televisão nem nos jornais. Bom, a verdade é que também não havia televisão, e o jornal a gente lá em casa era mais para limpar... Bom, adiante.

O aumento das pensões: acho mal. Eu, contra mim falo, mas isto só vai é ajudar a economia lá do estrangeiro, não é a nossa. Por exemplo, o aumento das pensões é bom é para os chineses, que é nas lojas deles onde a gente vai partir os dez euros de aumento. Olha que vale bem a pena... Bom, antes na loja do chinês do que na farmácia, não é verdade?

A contagem do tempo de serviço para as carreiras especiais: sou contra. As pessoas não podemos viver no passado, que é o mal de muita gente. Olhem, não vão mais longe, dos professores, por exemplos. O que lá vai lá vai e para a frente é que é o caminho. E o que a gente viveu já não nos podem tirar. Isto até era uma coisa que eles deviam agradecer, contarem só dois anos em vez de nove. Assim, quando olham para uma fotografia das férias assim mais antiga, não pensam: «Já passaram nove anos? Credo, não queremos a gente estar velhas!». Parece que afinal só passaram dois anos. Mas já se sabe que os professores só estão bem é a chatear a cabeça à gente. Desde que andamos na escola, não é verdade?

Contratação de mais mil funcionários públicos e aumentos dos salários para os que já lá estão: mal. Está mal. A gente, quando se apanha com um bocadinho mais de dinheiro, fica logo mais preguiçosa. Eu, por exemplo, quando vai não vai me sai um prémio melhor, aí uns vinte ou trinta euros no Euromilhões, só me dá é vontade de mandar dois chutos no balde e de partir a esfregona em dois. E confesso que me vou alapar no sofá, de papo para o ar, a olhar para o tecto e a sonhar com o que vou fazer ao dinheiro. Agora é imaginar isto, faz de conta, numa repartição das Finanças. E ainda lhes juntar mais mil. Bonito serviço.

Redução da fatura da luz em 5%: Que raio de ideia! Isto é feito para as pessoas gastarem ainda mais electricidade. E as coisas que gastam mais electricidade são as que mais dão cabo da vida da gente. É a televisão que embrutece. É os ares-condicionados que só dá é asma, ácaros e constipações. É a máquina da roupa que faz qualquer pecinha ganhar borboto. Ter a cabeça no lugar é a gente governar-se com um radiozinho de pilhas, um leque e um tanque, que servem muito bem.

Bebidas com mais açúcar vão pagar mais imposto: mal. Isto é mesmo coisa de gente amarga, credo!

Sacos de plástico aumentam para 12 cêntimos: bem. Isto, por acaso, acho bem. A gente também temos de pensar no ambiente, valha-me Deus. Eu penso muito nessas coisas. E reutilizo sempre os sacos de plástico. Por exemplos, já nem uso mala há anos. Meto o porte-moedas, mais o telemóvel e mais as chaves num saco de plástico do Pingo Doce, que é assim em brancos e verdes e dá-me com as batas quase todas. Façam o mesmo, que não são mais do que eu. Os peixes agradecem.

Os bailarinos passam a ser considerados como uma profissão de desgaste rápido: ó filhos, por amor de Deus, caraças! Querem dançar, têm o Santo António, o São Pedro, e o São João. Que chega muito bem e já dura um mês. Isto francamente...

Bom, e para fechar, querem acabar com o tiro aos pombos e aumentar o investimento na saúde, educação e transportes: acho mal, mal, mal e mal, respectivamente. Para já, os pombos é um bicho nojento. E o resto das coisas são precisamente aquelas que chupam mais dinheiro. E como o dinheiro puxa dinheiro, quanto mais a gente investe, mais dinheiro aquilo pede. Já se sabe que se dá a mão e querem logo o braço todo. O melhor é nem começar.

Portantos, se o orçamento é isto, então bem podem limpar as mãos à parede, sem ofensa.

Se eu mandasse, era questão de o Estado cortar nas porcarias que não servem para nada. Perder a mania de ser tudo à grande e à francesa, e começar aproveitar mais os cartões, os talões e as promoções. O resto do que sobrasse, punha-se de parte. Era abrir uma conta poupança, que nunca se sabe o dia de amanhã. E, se nos acontecesse alguma coisa, já escusava a gente de ir pedir dinheiro lá fora. Que aquilo é uma laia que depois se faz pagar, e bem. Já dizia o outro: não peças a quem pediu, nem sirvas a quem serviu.

Mas não! Eles só estão bem é a estragar dinheiro!

É o que dá a gente não termos políticos com visão...

Agora vou para dentro, que o jantar não se faz sozinho. Quer dizer, faz. Na Bimbe. Mas cá em casa, quem cozinha sou eu.

Com licença.