O estado da Nação e o estado da Justiça 2

Há outros sectores muito relevantes que merecem reflexão e passarei a analisar sucintamente.



Sistema Prisional

O Ministério da Justiça efectuou uma alteração do Código Penal que permitiu reduzir o número de reclusos.



No entanto, alguns dos problemas fundamentais continuam por resolver.



Há muitos estabelecimentos prisionais que não possuem as condições adequadas.



É necessário resolver os problemas relacionados com o presídio de Ponta Delgada e estabelecimento prisional de Lisboa, bem como construir uma prisão central no Algarve, obra que se anuncia há cerca de 20 anos, mas que nenhum Governo concluiu.



É preciso também estabilizar as relações com o corpo da guarda prisional. As sucessivas greves têm levado a adiamento de julgamentos porquanto os presos não foram conduzidos a tribunal.



Polícia Judiciária

A Polícia Judiciária atravessa uma das crises mais graves da sua história.



A idade média dos inspectores ronda quase os 50 anos de idade e a falta de recursos humanos compromete a operacionalidade desta polícia.



Há muitos processos parados porquanto o número de inspectores não consegue satisfazer todas as solicitações, em especial porque as investigações se reportam à criminalidade mais complexa.



Enquanto a Polícia Judiciária tem definhado no Ministério da Justiça, ao lado, no Ministério da Administração Interna, a PSP e a GNR têm recursos ao seu dispor que lhes permitiram avançar na investigação criminal e ocupar um espaço que tradicionalmente sempre foi da PJ.



Apesar do discurso oficial, parece existir uma estratégia para esvaziar a PJ, bem como comprometer o combate à criminalidade económico-financeira.



Registos e Notariado

O Ministério da Justiça identificou várias questões para resolver nesta área, sendo uma delas a alteração ao regime do processo de inventário.



Até este momento nada mudou quanto ao processo mencionado, constatando-se mais uma vez que se fazem muitas reuniões, estudos e diagnósticos, mas nada se altera efectivamente.



No que diz respeito à segurança jurídica do sistema notarial e registral, as deficiências que estão identificadas não foram corrigidas, verificando-se que um sector que previne os litígios tem mais fragilidades ao nível da segurança jurídica do que há 20 anos atrás.



Revisão estatutária

Já decorreram cerca de três anos desde que a Senhora Ministra da Justiça tomou posse.



Até este momento, não foram ainda aprovados os estatutos dos magistrados judiciais, dos magistrados do Ministério Público, dos inspectores da Polícia Judiciária, dos funcionários judiciais e dos registos e notariado, processos que o Ministério da Justiça iniciou.



É de salientar que apesar de já ter decorrido um longo período, o Governo só aprovou ainda o projecto do Estatuto dos Magistrados Judiciais, mostrando-se incapaz de concluir os restantes processos de revisão.



No que diz respeito ao Ministério Público, a não alteração do Estatuto prejudica fortemente a investigação criminal e o funcionamento interno desta magistratura, mas parece que tal circunstância não é relevante para o Governo.



É comum falar-se na morosidade dos processos judiciais, mas o processo de revisão do estatuto do Ministério Público já demorou mais do que a investigação da Operação Marquês, uma vez que ainda começou no Governo em

que a Dra. Paula Teixeira da Cruz foi Ministra da Justiça.



Neste momento, a apreciação do documento arrasta-se na Presidência do Conselho de Ministros.



O Governo tem colocado todo o seu enfoque no controlo do défice orçamental, seria bom que também tivesse atenção ao défice de execução do que se propôs fazer, sob pena de terminar o mandato com o rótulo do executivo que menos fez em 4 anos.

Nesta semana irá realizar-se o debate parlamentar sobre o estado da Nação, no qual se inclui um balanço sobre a situação actual da Justiça portuguesa.No primeiro texto sobre esta temática efectuei uma análise sumária sobre as condições actuais dos tribunais e do Ministério Público, mas a área da Justiça não se esgota aqui.