O Dr. Bruno de Carvalho, o IRA e outras touradas

Cá estou eu outra vez agarrada ao tablete, para fazer um apanhado do que se tem passado esta semana. Hoje com um bocadinho menos de vagar que ó costume, que se pôs um dia de Primavera e quando é assim é aproveitar para pôr a roupa a corar do lado de fora da janela. Que isto com a chuva o que eu faço é estender uma corda de um lado ao outro da cozinha, um prego na esquina da porta e outro na chaminé e penduro lá a roupa. Menos os lençóis, que ficam a arrojar por o chão, esses é em cima das ports do roupeiro. Que ninguém diga que eu cá não sou prática. Agora o que é que o marido se queixa muito, lá com a corda da roupa na cozinha, é das ceroulas a cheirar a patanisca. E tem razão. Isto não há nada como o sol.

E estendendo a roupa à janela, sempre evito de me andar o gato a ver se me apanha as colãs de descanso, que o raio do bicho parece que não pode ver nada pendurado.

Por falar nisso, no raio do bicho vá, fiquei muito intrigada ontem com aquela reportagem que deu no telejornal da 4 (eu ainda digo assim, que sou das antigas e não se me ajeita os nomes novos que eles dão as coisas).