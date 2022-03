O dilema chinês

Absorvidos que estamos pelo registo diário do que se passa na Rússia, andamos todos distraídos com o que pode ocorrer na China e de que forma a guerra na Ucrânia pode ser o presente envenenado de Putin para Xi Jinping. Um presente que, no limite, irá levar a que Pequim não tenha, agora ou no futuro, qualquer legitimidade para sonhar com a reunificação total da China que passe por uma anexação forçada de Taiwan pela via militar.