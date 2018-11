O crime que não mudará a política

O assassinato brutal do jornalista saudita Jamal Khashoggi está a ter enorme impacto mediático e político. Não é para menos - Khashoggi foi torturado, drogado e desmembrado ainda vivo dentro do consulado da Arábia Saudita na Turquia. Uma fonte das forças de segurança turcas contou ao The New York Times que um dos atacantes de Khashoggi foi apanhado nas câmaras a levar uma serra para dentro do consulado e classificou o assassinato como coisa de Pulp Fiction.Não parece haver dúvidas de que a equipa de assassinos tem ligações muito próximas ao príncipe saudita Mohammed bin Salman (ou MBS, como é conhecido) - e não é crível que num Estado securitário e de concentração enorme de poder como o saudita, um passo deste calibre fosse dado sem o consentimento de MBS.O crime foi grotesco, claro, mas a reacção do chamado mundo ocidental tem sido de grande hipocrisia. Desde 2017 que MBS tem consolidado poder de forma arrojada, chegando a ordenar prisão domiciliária à sua própria mãe e a detenção (num hotel de luxo) de vários membros da elite. A activista Manal al-Sharif tem escrito sobre o desaparecimento súbito de vários activistas dos direitos das mulheres, entre outros, citando um ambiente de terror em Riade. A guerra em que MBS lançou a Arábia Saudita no Iémen - uma guerra travada de forma indirecta contra o inimigo Irão - está a causar uma catástrofe humanitária.Tudo isto era conhecido antes do assassinato de Khashoggi. Mas o que ia prendendo mais a atenção geral era a agenda reformista de MBS, que deixou formalmente as mulheres conduzirem e que montou uma gigantesca operação de charme durante um roadshow nos EUA, reunindo-se com superempresários, com políticos e com estrelas mediáticas como Oprah. A generalidade dos media começava a alimentar a dúvida sobre a natureza verdadeira do regime de MBS - o Rei saudita, seu pai, tem a doença de Alzheimer - e ia balanceando o que sabia que estava a acontecer na Arábia Saudita e no Iémen com a propaganda que lhe era vendida. Foi a morte de um jornalista - colunista no Washington Post e influente comentador - que tirou as consciências para fora do torpor auto-induzido.E agora? Para MBS este passo sangrento foi mal medido. A Arábia Saudita tem estado a perder muito investimento estrangeiro e a morte de Khashoggi vai confirmar o ambiente de receio e de incerteza sobre o reino - foram várias as desistências de um grande fórum de investimento estrangeiro que MBS tinha organizado em Outubro (mas também foram várias as presenças). Sou leigo em matéria de Médio Oriente e totalmente ignorante sobre a política saudita, mas é razoável admitir que o tumulto possa causar ajustamentos internos ao poder de MBS.Mais fácil de perceber, olhando para as relações económicas e políticas, é que o impacto estrutural deste crime será curto. A Arábia Saudita é o principal produtor de petróleo e os EUA são o seu maior cliente. A Arábia Saudita é um grande investidor em Silicon Valley (na Uber que aqui usamos, por exemplo). A Arábia Saudita é um mercado de exportação de armas para toda a gente, especialmente os norte-americanos, porque é vista como um travão ao Irão. Desde o ano passado que o maior comprador de petróleo no mundo é a China - a China que tem a sua agenda bem definida de projecção de poder, a China que aproveitaria qualquer vazio criado nas relações entre os sauditas e os norte-americanos, coisa que estes vão sempre evitar.Neste contexto de tamanha interdependência, que parece deixar a Europa à margem, não há espaço real para que a indignação se transforme em consequência. O espectáculo mediático vai continuar - será que MBS sabia?, pergunta-se - mas os EUA de Trump já deram o mote esta semana: o crime foi brutal e tal e tal, mas o business as usual é para continuar. Ao contrário de outros assassinatos no passado, este dificilmente mudará o curso da política.