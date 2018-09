Há linhas constantes na relação entre Portugal e África, ou trata-se de um mito, história para adormecer criancinhas? Em torno da visita de António Costa a Angola, lembramos outras contas, quotas, custos e contracostas .

ÓBijagós, vai lá arranjar-me um whisky! Mas se voltas a deitar água no copo, levas uma chibatada que até ficas branco!"

Em O Costa d'África, uma auto-assumida farsa cinematográfica de 1954, retrata-se a visita de um colonialista irredutível (Vasco Santana) à metrópole.



O meio a que chega em Lisboa é a de uma família de aristocracia duvidosa, servida por criadagem organizada em sindicato e disposta à greve, enredada em adultério grande-burguês, a viver hipocrisia na alta roda, um sistema odioso de mentiras, ociosidade premiada, confusão entre o dinheiro, o trabalho, o mérito e o sangue.



Perante esse cenário de decadência moral, até o explorador primitivo, rude, racista mas verdadeiro, antigo proletário e homem feito por si mesmo, se horroriza.



Em 21 de Julho de 1963, no Overseas Press Club de Nova Iorque, deu-se um confronto soberbo entre o MNE Alberto Franco Nogueira e um dos mais ilustres e articulados advogados da causa nacionalista africana, o chefe da diplomacia da Serra Leoa, John Karefa-Smart. Este diz, a certa altura, que "a questão não é a do racismo português, que não existe (sei-o muito bem), mas a da desigualdade de direitos políticos entre os vários cidadãos sob tutela de Lisboa".



Em 1974, Marcello Caetano, indeciso entre Spínola, o Congresso dos Combatentes, o integracionismo e os movimentos de guerrilha, não sabia se era preferível a reunificação, a federação, a autodeterminação ou a independência ultramarina.

Depois e antes foram as tempestades que todos conhecem, ou deviam ter estudado.



Contra o Velho do Restelo (Camões tem lá tudo), a Coroa preferiu a expansão do exterior à modernização do interior, sendo aquela uma prioridade e esta uma rotina.



E os republicanos de Afonso Costa continuaram o legado: a entrada na carnificina de 1914-1918, primeira e última grande guerra do novo regime, deveu-se em grande medida à necessidade de defender as posições ameaçadas pela Alemanha (e pela "protecção" anglo-saxónica) em Angola e Moçambique.



A verdade é que os regimes mudaram, mas há linhas permanentes.



Há meses, o canal Euronews, reflectindo alguns dos ciúmes internacionais sobre a posição de Portugal em Angola, jurava que os nossos empresários seriam escorraçados. Mas a verdade é que as relações luso-angolanas sobrevivem a tudo: escravidão, brutalidade, guerras, terror, tiranias, incompreensões, maledicências, invejas, corrupção, complexos de superioridade e inferioridade, opacidade, cupidez e estupidez.



E sobrevivem porquê? Porque são antigas, porque são profundas, porque são esperançosas, porque não dependem só de um factor, ou de uma pessoa, ou de um clã, ou de um partido.



O Costa d'África tratava de um Portugal colonial que já não existe. Debaixo do preconceito e do trocadilho, existia uma ternura solidária dos explorados de todas as cores.



Mas hoje vivemos uma idade adulta e soberana. O Costa que visita África não cumprimenta filhos, protegidos ou oprimidos, mas irmãos e iguais. O entendimento que o leva, e o traz, é complexo. E esperemos que seja completo.



P.S. - Não me interessa adivinhar se a nova PGR, Lucília Gago, foi uma sugestão (diferente de nomeação) ministerial, de Belém ou da procuradora cessante. Não me interessa, até porque a dra. Marques Vidal - que deixa um grande e meritório trabalho - já referiu não ter sido ouvida na sucessão (como não tinha de ser). Sobretudo não me interessa reduzir os seis anos passados à Operação Marquês. Houve muito mais coisas no céu e na terra.



Importa apenas realçar que a mudança na PGR é uma solução quase óbvia, tecnicamente irrepreensível, institucionalmente despartidarizada (a guerra sobre o assunto era miserável) e pessoalmente promissora.



Nada melhor do que transportar, como magistrada do MP, duas bagagens: a protecção de menores, num meio que tantas vezes os maltrata, e a condução do DIAP, num país desmoralizado pelas suspeitas de que o estado não é sempre pessoa de bem.



Os dilemas do Irão



Os maiores inimigos do Irão (EUA, sauditas, Israel) eram seus aliados, até 1979. O grande vizinho e irmão, o Iraque, alberga grupos hostis, que sempre quiseram o Kuzistão e os campos petrolíferos do Sudoeste: a verdade é que o "ouro negro" da Pérsia está nas mãos de árabes sunitas, até agora leais. Na Síria, o Irão embrenhou-se num pântano, para impedir a progressão judaica: não pode vencer totalmente, a retirada é humilhante, e a derrota impensável. Há as sanções: a Europa não conseguirá manter laços normais, se Washington retaliar. E temos a "sociedade civil" persa: vibrante, contestatária, impaciente, explosiva. O nuclear não deterá uma revolução. Teerão precisa de escolher. Não será fácil.



A verdade escondida



No Sul da Europa, e apesar das últimas glórias da alta competição, 68% dos portugueses afirmam nunca ter praticado qualquer tipo de desporto. Pior do que nós, só búlgaros e malteses. Isto tem óbvias e graves consequências, que não vale a pena realçar, e que parecem ineficazmente contrariadas pelo Estado e pelos promotores da "sociedade civil". No entanto, há verdades escondidas: na UEFA, enquanto FC Porto, Benfica e Sporting fizeram magros 3-3 contra os rivais Schalke, Bayern e Qarabag, os mais jovens (Youth League) ganharam por 8-0. O que mostra que o futuro internacional dos clubes lusos parece melhor do que o presente. Se, claro, forem dadas condições à formação. Asas aos ases.



Santos da casa



Há dois André Santos na guitarra. Um é o André M. toca acústico, clássico e flamenco. Outro é o André sem M., essencialmente um dos nossos melhores jazzmen, rigoroso na essência, aberto a experiências. No CD Mutrama, mostra mais uma vez que a vanguarda continua com ideias. Trata-se aqui de transportar cantos tradicionais da Madeira (de trabalho e lazer, sagrados e profanos) para um dialecto jazzy, com acrescentos de big band ou momentos mais intimistas, de câmara. Nos saxofones (Lázaro, Andrade) ouço John Surman e François Jeanneau, nas guitarras e cordas locais ecos de folk jazz, às vezes electrizante. E a voz abismal de Ricardo Ribeiro (na foto), não desfazendo, funciona às mil maravilhas.