Nos últimos meses, a JSD elegeu o reforço da transparência e o combate à corrupção como uma das suas principais bandeiras e tem procurado colocar o tema na agenda política.

Ouvimos mais de 50 especialistas, entre académicos, juízes, autarcas, deputados, jornalistas. Reunimos com a Procuradora-Geral de República, cujo papel foi tão importante para que vivamos hoje num país mais implacável no combate à corrupção.

Não é um fenómeno exclusivo da classe política, como por vezes querem fazer crer. É um problema cultural. Que começa desde a cultura da "cunha", do "favor", do "jeito", da "chamadazinha". Importa, por isso, começar desde cedo a contrariar esta realidade, daí que uma das nossas propostas apresentadas ao Presidente da República seja exactamente a introdução de uma cultura de integridade logo na Escola.

Há, porém, muitos outros domínios onde devemos intervir. Bem sei que não há aqui soluções que possam agradar a toda a gente. Ou que possam não incomodar. Mas nada disso nos tira o sono, porque acreditamos que não se está na Política para não incomodar.

Em primeiro lugar, acreditamos que é fundamental a legalização do lobbying como um passo importante para o reforço da transparência. A sua legalização vai permitir melhorar a qualidade da decisão política, salvaguardar que os interesses legítimos possam ser representados em pé de igualdade, que exista efectivamente uma pegada legislativa e que consigamos saber quem e quais os interesses que influenciaram as políticas públicas em Portugal.

E uma vez que houve quem orientasse as políticas públicas em função dos seus interesses pessoais e não em função do interesse público, consideramos que aqueles que forem condenados por crimes como o de corrupção devem ficar inibidos por 10 anos do exercício de funções públicas. Seria, a nosso ver, um sinal moralizador do regime.

E porque um dos principais problemas que temos é a falta de percepção pública da censurabilidade que efectivamente existe relativamente a este tipo de crimes, em que as condenações são residuais, propomos a introdução dos acordos de colaboração com a justiça. Sabemos que é muito complicado identificar e produzir prova no processo relativamente a todas as ligações e a todos os agentes dos crimes praticados. Queremos por isso a introdução da colaboração premiada.

O combate à corrupção deve ser um desígnio nacional. Mas deve envolver fortemente as novas gerações. Aquelas que estão muito desiludidas e que tendem a considerar que os políticos são todos iguais. E a nossa obrigação é contrariar essa percepção, fazendo com que a Política conquiste um novo espaço na vida das pessoas.