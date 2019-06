Adriana Morais fotografou cinco casamentos a dois em 2018 e já tem quatro marcados para este ano

A jornalista Juliana Nogueira Santos (à dir.ª), conversou com Freke van Nimwegen: ela gere na Holanda três restaurantes que só fazem refeições com as sobras dos supermercados

Capa edição 789

Bernardo e Inês casaram-se numa falésia do cabo Sardão, na Costa Vicentina. É pouco comum, mas até aqui nada de extraordinário. O insólito é que os noivos não tiveram ninguém na cerimónia, com exceção da (obrigatória) notária e da fotógrafa. Claro que os pais e os irmãos ficaram insatisfeitos por não terem sido convidados, mas para o casal, que depois festejou com champanhe na praia deserta, foi o casamento perfeito.Há cada vez mais pessoas a recorrerem ao elopement (fugir para casar), conforme constatou a jornalista Susana Lúcio. A fotógrafa Adriana Morais contou-lhe que esteve em cinco cerimónias dessas em 2018 e já tem quatro marcadas para este ano. A maioria são com casais estrangeiros, sobretudo norte-americanos, brasileiros e japoneses, que escolhem Portugal pela beleza das paisagens, casando-se em praias recônditas ao pôr do sol, em palácios ou até monumentos – um casal brasileiro pagou 7 mil euros para ter a Torre de Belém em exclusivo."Os portugueses são mais tradicionais e agarrados à família", explicou uma organizadora. Ainda assim, quem não quer gastar muito dinheiro nem passar meses nos preparativos para a boda, leva pais, irmãos e avós e faz aquilo a que os organizadores chamam minicasamentos.Para saber o que as empresas procuram num candidato recém-licenciado (o tema de capa desta semana), a subeditora Sara Capelo falou com responsáveis de universidades, recrutadores, alunos e ex-alunos. E enviou um inquérito a todas as empresas do PSI-20 e fez entrevistas à Jerónimo Martins e à Galp. Na Galp, onde se deslocou com o repórter fotográfico João Cortesão, teve sempre um segurança por perto que logo à entrada avisou: "Saio às 18h, até lá…"Foram a três andares, onde está o pessoal técnico que trabalha com informação sensível. Às 18h15, após falar com Bruno Lamas, estudante e funcionário da empresa, Sara desceu com a assessora de imprensa. E o segurança? Já era outro, mas pôs-se junto do "senhor da máquina fotográfica". Os segredos da Galp por certo justificam este medo de fotos indiscretas...Quando o jornalista Alexandre R. Malhado ligou a Pedro Costa, o filho do primeiro-ministro António Costa que está a dar os primeiros passos na política como número dois da Junta de Freguesa de Campo de Ourique, em Lisboa, ele mostrou-se reticente em falar. A estratégia foi então tentar encontrá -lo na Assembleia Municipal de Lisboa.Na semana passada, apanhámo-lo à porta. De forma cordial e simpática, mas um pouco surpreendido com a "espera", Pedro Costa aceitou falar com a SÁBADO durante 20 minutos sobre as suas ambições autárquicas e o que faz para não ficar à sombra do pai.