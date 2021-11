O carisma social

Postei isto e só tive seis likes, nunca me tinha acontecido”, disse-me ele, mais frágil e assustado do que um homem branco, hetero e cis em 2021. Encolhido, mostrou-me o ecrã do telemóvel, na esperança, suponho, de que eu o ajudasse a entender a crise instagramaniana que ali ocorria. Em que é que ele teria falhado? De zero a influencer de sucesso teria sido brejeiro? Teria chegado a um fim de ciclo como profícuo gerador de conteúdos? Teria perdido a graça natural? Como explicar um total de seis likes?