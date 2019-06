O caos existe mesmo, senhora ministra

Entrara nas urgências do Barreiro ali pelas 9 da noite. Há horas que sentia uma dormência no lado direito do rosto e no braço direito. Nos dias anteriores, sentira uma grande dor de cabeça. Ligara à irmã, que é médica e não vive perto: podia tirar a tensão em casa? Não, o aparelho estragara-se. Fiz o diagnóstico possível, guiada pelo telefone. Conseguia apertar as duas mãos – mas uma delas com menos força. Parecia ter uma pequena paralisia do lado direito. A irmã-médica sugeriu-lhe que fosse às urgências. Ali poderiam medir-lhe a tensão, fazer uma avaliação mais acertada.



Na triagem atribuíram-lhe a pulseira laranja. La-ran-ja. Muito urgente. Mas nem a tensão lhe medem. A irmã-médica treme ao ouvir isto. Trabalhou anos em serviços de urgência e não percebe como a uma pessoa "na situação dele" nem essa recolha básica fizeram. Sentado na sala de espera, conta entre "15 a 20 pessoas" à sua frente com a mesma pulseira que ele.



Às 2 da manhã, cinco horas depois de ter ali chegado, é finalmente visto por um médico. Pela sua análise empírica, naquela noite havia dois médicos de serviço (mais outro para "os ossos") e igual número de enfermeiros. Aquele que o viu passou análises, um TAC. Nenhum sinal de alarme. Às 7h40, ligo-lhe: estou à espera de nova TAC. A irmã-médica volta a tremer, irrita-se: o mesmo exame com um intervalo de tempo tão curto nem faz sentido. Aproximam-se as 8h, a hora de troca de turno, e mandam-no embora. Sem nova TAC.



Estou a pensar nele quando, na rádio, um homem descreve o que ouviu de um médico noutra urgência do norte há apenas 10 dias. A mulher aguardava há mais de 13 horas numa maca num corredor e – perdoem-no --, o marido irritou-se, pediu para falar com o clínico que a estava a assistir: "Olhe para este corredor, isto é como um matadouro", respondeu-lhe um outro.



Não é empolamento, senhora ministra. São experiências na primeira pessoa, relatos de médicos extenuados, de equipas insuficientes para responderem à procura (considerada "muito urgente" pelos enfermeiros na triagem para lhe atribuírem pulseira laranja). De urgências que fecham. De enfermeiros que imigram. De hospitais onde faltam aparelhos. Onde, por vezes, até falta algodão.



"Está tudo bem", disse-me ele ao telefone, para me descansar. Mais de 48 horas depois, estas palavras ainda não me descansaram. Não é "empolamento", senhora ministra. Aconteceu. Acontece. E não devia.

"Não há caos na saúde?" Na rádio, o jornalista insiste com a ministra da Saúde. Marta Temido, com o tom cordato a que raramente foge, insiste que "não há caos" e que se assiste a um "empolamento de certas coisas". Lembro-me logo dele e de como, há pouco mais de 48 horas, saiu do hospital e ao telefone me disse: "Está tudo bem."Ele tem 60 anos. É doente crónico. Tem excesso de peso e diabetes.