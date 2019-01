O cabeleireiro de emergência

De braços caídos, ela parecia esperar que alguém perguntasse "há algum cabeleireiro na sala?". Havia, claro - ela tinha acabado de entrar num salão cheio deles. O mais corajoso acercou-se e viu a fratura exposta. Com calma olímpica, respondeu à pergunta de circunstância "tem solução para isto, não tem?" com um simples, muito convicto, "claro que sim, não se preocupe".



Só que naquela fase toda a gente estava preocupada. Com ele, digo - o que aquela mulher queria não era um corte de cabelo, era corte e costura. "Eu uso o cabelo comprido desde a adolescência…", começou. "Fui cortá-lo no outro dia" (não ali, notem), "não gostei muito" (anotem), "voltei lá e eles resolveram" (nota 10, portanto), "mas depois percebi que continuava a não gostar" (notável), "e hoje disse ao meu marido que queria cortar as pontas e ele disse que conseguia fazer isso" (bom, notava-se bem que não).



Tive mais pena dele (do cabeleireiro) que dela (a Dora, a Exploradora). É que no meio do seu desespero ela nem notou: o que a tinha levado ali tinha sido a convicção de que cortar o cabelo não era uma especialização, um ofício, sequer uma profissão. E a quem se queixava disso? Não ao marido, que tinha ficado em casa, mas ao cabeleireiro na sala.

Com honestidade máxima, ela respondeu à pergunta de circunstância "Está tudo bem?" com um caricatural "Não! Está tudo mal!...". Fê-lo atirando as mãos à cabeça - o que ninguém estranhou até que, desenho animado em forma de desespero, ela deu seguimento às reticências com "pedi ao meu marido para me cortar as pontas e ele fez-me isto...".Quando tirou as mãos da cabeça, foi como se atirasse novas reticências ao ar (engolindo a estupefação com o riso, ninguém abriu a boca, nem para respirar). E se só ela podia quebrar o silêncio, só ela o quebrou: "Preciso de ajuda! Ajudem-me!" De nervos, ela riu, riu bem e um bom bocado, dando assim espaço a toda a gente para rir um pouco. Só que ninguém riu: o caso era realmente grave - não tinha ponta por onde se lhe pegasse.