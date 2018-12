O bispo de Manuel Vicente

Certo dia, ainda o senhor presidente do conselho, infelizmente, estava vivo, um padre de uma qualquer paróquia do País teve um acidente de automóvel, embatendo noutra viatura. Um diligente delegado do Ministério Público dirigiu-se ao local do sinistro e, ele próprio, tomou conta da ocorrência, lavrando o auto com a posição dos carros, medições das travagens, etc. Ao que parece, segundo o auto, a conclusão era clara: a responsabilidade foi do padre, que não respeitou o sinal de cedência de prioridade.O processo seguiu os seus trâmites, com o padre a ser acusado pelo Ministério Público, que lhe imputou a autoria do acidente. Mês e meio mais tarde, apesar das evidências, o juiz da comarca resolveu não pronunciar o sacerdote, classificando os indícios como insuficientes.

