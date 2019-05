O bebé real

Carlos, Príncipe de Gales. Guilherme, Duque de Cambridge. Jorge de Cambridge. Carlota de Cambridge. Luís de Cambridge. Henrique, Duque de Sussex. São estes os seis membros da realeza britânica que, na linha de sucessão ao trono, estão à frente do novo bebé real.

Golpe de estado na Venezuela. Eleições Europeias. Crise dos professores. Greve dos camionistas. Incêndio em Ovar. Julgamento de Rosa Grilo. São estas as seis notícias que, na grelha dos telejornais desta semana, ficaram atrás do bebé real.

O filho do Príncipe Harry e de Meghan Markle terá de esperar que faleçam seis parentes antes de poder vir a ser rei. Não sei como estão as odds das casas de apostas, mas arrisco dizer que é menos provável o novo bebé real vir a ser rei do que um deputado do PAN vir a ser primeiro-ministro.

Mais ainda porque a Rainha Isabel II, do Reino Unido, que já acumula oito bisnetos, planeia viver até aos duzentos e sessenta e sete anos. A lista de espera para o trono britânico consegue ser maior do que para marcar uma cirurgia em Portugal.

Justifica-se então tanto zum-zum? Bebé real isto. Bebé real aquilo. Bebé real aqueloutro, substantivo masculino que soa bastante melhor dito do que escrito. Não será demasiado bebé real para um país onde o rei tem menos protagonismo que o bolo-rei?

Talvez não seja. Falo por mim. Sei que o garoto nasceu com 3,620 gramas, mas não sei o peso da educação no orçamento de estado. Sei que o novo petiz se chama Archie, mas não sei o nome do Secretário de Estado das Pescas. Estou de tal forma informado que sei a hora a que o puto nasceu, mas não sei a hora a que eu próprio nasci.