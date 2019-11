ePaper ou encontre-o nas bancas a 13 de novembro de 2019.

O bebé encontrado no lixo deveria crescer como um rapaz de sorriso largo, as pernas e os braços despertos pela compaixão, cabeça imersa em ideias claras, aquela sede de saber tudo, a cor do céu que não viu quando nasceu, o sabor secreto da água, o tom da pele que lhe dá rosto, a alegre indiferença face ao tom da pele dos outros, o laranja-terra de Cabo Verde, o brilho das colinas de Lisboa e uma vontade de ferro, alumínio e cobalto para anular a infinita distância entre os que dormem ao relento, encostados aos túneis de Santa Apolónia, e os que se espreguiçam, 10 metros à frente, no calor exangue do Lux ou fitam, transidos, mil metros atrás, os andróides empreendedores da Web Summit (será que Paddy sonha com ovelhas eléctricas, tosquiadas pela mulher para melhor parir camisolas de 800 euros?) porque o país que ele quer não terá uns e outros, apenas homens e mulheres de beleza simples, diversa mas aspirante da justiça de um gigantesco baile democrático ao ar livre, com morna, fado, pop e bossa nova, onde se prometem e cumprem perdões às mães que nos deixaram porque o País as abandonou no prostíbulo da baixa política, no muro alto dos brandos costumes, nos complexos de nação-anã, nos sonhos antigos da grandeza imperial mas onde sobra, por ora, uma sebastiânica orfandade que lhe diz alguma coisa e que ele transformará em desejo, ética, paixão, movimento, até chegar a presidente mulato, pansexual, implacável com todas as fúrias e absolutos, pregando a tolerância como um agnóstico e o bem-estar como um acólito até ao dia em que, de olhos já mirrados pelo tempo mas ainda limpos e perscrutantes, despejará as memórias vermelhas e cinza, fétidas, das primeiras horas de escuridão no mesmo lixo onde foi encontrado, e o que é da terra a ela regressará. Em paz.Na actual cascata de estupidez intolerante em que somos obrigados a banhar-nos de cada vez que olhamos para um ecrã – pode ser que o ecrã se avarie e nos devolva à serenidade analógica de um Thoreau –, seria bom regressarmos ao mais célebre aforismo de Sócrates (não é esse; é o filósofo do século V a.C.). Há poucas frases tão populares como "Só sei que nada sei", e tão raramente utilizadas. Se, Trump, Farage, Orbán ou Santiago Abascal adoptassem o princípio ético do mestre de Platão, admitiriam a sua brutal ignorância e a humildade que ela pressupõe, disponibilizando-se para um curso intensivo sobre empatia e sentido cívico. Imaginem: uma matilha de ignorantes, líder de um terço do mundo "civilizado", a confessar que precisa de aprendizagem. Isso sim, seria uma mudança de paradigma (com 25 séculos).O apoiante mais solitário do Livre deve ser hoje Rui Tavares. O líder do partido é demasiado inteligente para não perceber com exactidão quem escolheu como candidata por Lisboa às legislativas. Mas talvez nem ele previsse que o maior problema denão é a gaguez, é a cegueira. Com acusações de "discurso de ódio", "racismo" e "fascismo" aos socialistas e bloquistas que dela discordam, Joacine coloca-se nos antípodas do partido progressista, de consensos e equilíbrios ideológicos, fundado por Tavares. Em época de terríveis divisões, Katar Moreira, julgando lutar contra elas, apenas as alimenta, esquecendo-se de um combate mais premente do que a maníaca personalização dos discursos identitários: a desigualdade social. No desastre da sua soberba, a deputada simboliza assim a amnésia da esquerda contemporânea face à luta de classes, essa relíquia sacrificada no altar das políticas de género.Texto escrito segundo o anterior acordo ortográfico