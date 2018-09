O ar do tempo chama por Cassandra

Foi de novo notícia há dias: apesar das orientações do Banco de Portugal para os bancos apertarem os critérios de exigência para os novos créditos à habitação, o montante de crédito concedido não pára de aumentar. Os 919 milhões de euros emprestados em Julho estão pouco abaixo do recorde de oito anos de Junho, cerca de 990 milhões de euros. É verdade que o desemprego está a cair para mínimos e os montantes de crédito ainda não estão perto dos mais altos antes das crises - a crise do subprime que explodiu há exactamente dez anos e a da zona euro que se seguiu em 2010. Mas há sinais de que a banca está a ficar mais confortável na hora de emprestar aos particulares - talvez demasiado confortável.Um desses sinais está desde logo no crédito pessoal, que tem aumentado e que, segundo Natália Nunes, da DECO, já atinge montantes bastante altos para este tipo de empréstimo: entre os 75 mil e os 100 mil euros. Outro sinal está no regresso do crédito para pagar outros créditos, refere a mesma Natália Nunes - ouvi há dias isso mesmo de uma pessoa que me contou que o seu banco lhe propôs por telefone um empréstimo para ela pagar créditos que esse mesmo banco tinha vendido a outra entidade. Um sinal adicional está no aumento dos prazos dos empréstimos para compra de casa - há uma campanha de um banco a correr na rádio que promete isso mesmo - e em empréstimos que comportam taxas de esforço mensal altas, a rondar os 40% (e que financiam uma percentagem cada vez mais alta da casa).A subida dos montantes emprestados é o que surge mais nas notícias, mas a qualidade desses créditos é um factor complementar crucial. É importante não esquecer que todo este dinheiro está a ser emprestado numa conjuntura de recuperação económica que não vai durar para sempre - e, sobretudo, num ambiente de taxas de juro historicamente baixas (negativas!) que também não será eterno. Tendo em conta o peso esmagador dos empréstimos a taxa variável é fácil perceber que esta será uma fonte futura de pressão sobre os rendimentos das pessoas. Se estivermos a falar de rendimentos do trabalho há também outro factor a ter em conta: a relativa estagnação salarial actual (mesmo em retoma), num patamar de salários baixos e fiscalidade alta.Nas páginas que antecedem esta coluna de opinião está um artigo que ilustra as consequências - para as pessoas e para os bancos - de créditos a devedores frágeis numa economia pequena e especialmente sujeita a choques externos. O crescimento enorme das empresas de recuperação de créditos - como a Whitestar, ex-propriedade do Lehman Brothers e que hoje actua em nome de investidores estrangeiros - reflecte os erros dos devedores, dos gestores dos bancos e dos decisores políticos e de regulação.