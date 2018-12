O ano da Justiça

Mais um ano se passou e 2018 está prestes a despedir-se para dar lugar ao novo ano que, a passos rápidos, se aproxima. Este não foi um ano fácil para a Justiça!

Mais um ano se passou e 2018 está prestes a despedir-se para dar lugar ao novo ano que, a passos rápidos, se aproxima.

Este não foi um ano fácil para a Justiça!

Os últimos meses foram caracterizados pela contestação e manifestação pública de descontentamento provinda de praticamente todos os sectores da Justiça. Sucederam-se as críticas, as queixas, as palavras duras e, finalmente vieram as greves, de várias profissões da justiça.

No caso dos juízes, esse meio de protesto não era usado há já 13 anos.

Cada um pelos seus próprios motivos, inerentes a cada classe, dentro da estratégia adoptada por cada Associação ou Sindicato representativo, de forma totalmente independente e alheia aos interesses e pretensões dos demais, certo é que funcionários judiciais, guardas prisionais e juízes paralisaram, por várias ocasiões, os Tribunais, causando inúmeros adiamentos e consequentes atrasos nos processos e na Justiça.

Os juízes também protestaram embora por razões específicas que não se restringem a divergências sobre questões profissionais. O desencontro sobre a revisão do Estatuto dos Magistrados Judiciais levou a um dia de paralisação geral e 9 dias de paralisações sectoriais.

O Ministério Público, na defesa da sua autonomia, termina o ano com uma forte ameaça de greve e a própria PGR, recém-nomeada, pondera, publicamente, em determinado circunstancialismo, apresentar a sua demissão.

Também a ASFIC, Associação Sindical dos Funcionários de Investigação da PJ termina o ano com o anúncio de greve para o início de 2019.

Com reivindicações várias e razões distintas, próprias de cada classe profissional, todas as manifestações não deixam de assentar nalguns pontos comuns: a falta e inadequação dos meios necessários e essenciais ao exercício das respectivas funções é um deles.

Estamos no período Natalício, época de pausa e de interiorização, período de paz e de amor, de compreensão.

Aproxima-se o Ano Novo e o seu período de reflexão e de resoluções.

Para a Justiça, em 2019, espero mais do que as palavras bonitas que serão proferidas na Sessão Solene de Abertura do Ano Judicial no próximo dia 15 de Janeiro.

Espero diálogo e entendimento que permita que as várias classes profissionais se sintam respeitadas e tratadas de forma digna e que, sem outras preocupações e sem perturbações, se possam dedicar ao cumprimento efectivo das suas funções.

Espero que as polícias sejam dotadas dos meios necessários à investigação dos crimes graves que preocupam a sociedade e que põem em causa o Estado de Direito. Que o Ministério Público seja autónomo e possa investigar livremente e que os juízes possam continuar a julgar de forma independente, tudo sem quaisquer dúvidas ou reservas.

Espero que exista um efectivo investimento na Justiça, que os Tribunais funcionem em condições de segurança e com os meios necessários e adequados às funções que aí se exercem.

Espero que os Estatutos das Magistraturas sejam revistos sem atropelos à independência dos juízes e à autonomia do Ministério Público.

Espero estabilidade e paz social!

Entretanto, e até lá, desejo a todos, da Justiça ou não, um Feliz Natal e um Bom Ano Novo.