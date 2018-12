O Amigo Secreto de José Sócrates

É muito comum ouvir alguém dizer que tem os melhores amigos do mundo. É também muito improvável isso ser verdade.

Gosto muito dos meus amigos, mas tenho a certeza que Ringo Starr, por exemplo, teve mais sorte que eu. Ringo Starr foi (e é) o baterista dos Beatles.

Apesar do enorme sucesso da banda, Ringo nunca foi considerado um enorme baterista. Ringo Starr provavelmente nem seria o melhor baterista dentro dos próprios Beatles.

Então como é que lá foi parar? Amizade. Três putos talentosos de Liverpool juntam-se numa garagem para tocar, mas falta-lhes alguém nos pratos. Calhou a sorte grande a Ringo.

Seria portanto ousado dizer que os meus amigos é que são os melhores do mundo. Os do Ringo deram-lhe um lugar na bateria dos Beatles, os meus nem me emprestam o carregador quando fico sem bateria.

E por aqui me fico quanto a Beatles pois esta crónica não é um ensaio musical da Blitz sobre Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.

Achava eu que era Ringo quem tinha os melhores amigos do mundo, quando aparece José Sócrates.

Esta crónica não tem agenda política, é apenas uma divagação sobre a amizade.

Percebo muito pouco de política. Ainda hoje nas festas de família me sento na mesa dos pequeninos, longe das acesas discussões sobre as oscilações da bolsa na mesa dos crescidos. Sem descurar a igual pressão de estar na mesa dos pequeninos, onde seria uma vergonha perder para o meu primo de três anos no concurso de arrotos com Pepsi Max.

Estávamos em José Sócrates.

José Sócrates mudou-se recentemente para a Ericeira. Foi para um bonito apartamento, espaçoso, sei lá eu com quantas assoalhadas, até porque nunca soube a diferença entre divisões e assoalhadas, e com vista-mar. Até aqui, está-se bem. O que me inveja, é de onde a casa veio: foi o primo que ofereceu.

Não obstante a sua já conhecida amizade com Carlos Santos Silva, agora também o primo se chega à frente com esta generosa oferta.

Bem sei que é Natal, mas o melhor presente que recebi de um primo até hoje foi um corta-unhas.

Estou cansado de viver amizades medianas. Neste Dezembro tenho cinco jantares do Amigo Secreto por resolver. Não aguento receber nem mais um artigo da Tiger cujo plafond não ultrapasse os dez euros. Quero partilhar a consoada com o círculo próximo daqueles que valorizam a amizade. Quero ser amigo dos amigos de José Sócrates.

Estou farto que os meus amigos me ofereçam cheques Fnac, quero receber cheques Prada. Cansei-me dos Ferrero Rocher, quero Ferrari Cabriolet. Não aceito mais meias de lã, quero meias da Lancôme. Chega de natais assim-assim. Até nem me importo de ver outra vez o Sozinho em Casa, desde que me ofereçam uma casa na Ericeira para eu estar sozinho.