O AeroFlop no Montijo

São inegáveis os benefícios que o Turismo trouxe, e traz, a Portugal. Não só a nível económico, como na revitalização da malha urbana, na gestão do território, no aumento do investimento privado e público, na melhoria dos sistemas urbanos de transporte individual e colectivo, e também, de uma forma mais subtil, no reforço da multiculturalidade no país.

E, tendo também em consideração um cenário macroeconómico favorável externo e internacional, Portugal olha agora para modos de garantir uma harmoniosa gestão deste fluxo crescente de turistas. Sabendo que o aeroporto da Portela se encontra na capacidade máxima urge, e bem, encontrar soluções que garantam uma correcta captação e distribuição do fluxo turístico, porém a solução Portela + 1, sendo esse um a transformação da Base Aérea N.º 6 no Montijo num aeroporto comercial é, segundo os dados, economicamente irracional, socialmente injustificável e ambientalmente catastrófica.

Senão vejamos. Estima-se que esta operação irá custar, em números redondos, e bem redondos, cerca de mil milhões de euros. Este investimento ainda está a ser negociado entre o Governo e a ANA, empresa controlada pela Vinci e que actualmente tem a concessão de exploração por 50 anos do aeroporto de Lisboa, e por tal esperam-se compensações, a longo prazo, a quem faça este investimento na Base Aérea N.º 6. Estes custos não envolvem, por mais que se pinte de verde o negócio, os impactos ambientais numa região tão sensível a Reserva Natural do Estuário do Tejo. Esta zona protegida já sofre do impacto da urbanização e crescimento do Parque das Nações, do volume de tráfego na ponte Vasco da Gama, e por outro lado na pressão exercida para construção do Freeport. A externalização ambiental da implementação da Portela + Montijo é um facto que nem os fracos pareceres e medidas de contenção, comuns da Agência Portuguesa do Ambiente, conseguirão colmatar. Mas esta é uma obra fundamental pois não existem soluções alternativas dizem alguns. Incorrecto. Já existem investimentos aeroportuários no país que superam este (des)investimento no Montijo mas já lá vamos.

Ambientalmente acresce ainda a visão redutora de construir um aeroporto no litoral quando todos os cientistas climáticos afirmam que um dos maiores desafios da Humanidade é a subida do nível médio do mar. Portugal, segundo os dados partilhados na Conferência das Nações Unidas sobre o Clima de 2017, será um dos países mais afectados e, pasme-se, a zona metropolitana de Lisboa uma das mais vulneráveis. O Governo também aqui desconsidera os impactos das alterações climáticas e irracionalmente desconsidera opções mais viáveis e de longo prazo no país. Aqui nem vamos aprofundar as declarações do Primeiro Ministro de desconsiderou a importância de se fazer uma Avaliação de Impacto Ambiental ao projecto Portela + Montijo ficando-se meramente pelo Estudo de Impacto Ambiental que é restrito, localizado e não compara outros cenários passíveis de serem explorados.

Socialmente, e como temos verificado pela mobilização dos cidadãos do Montijo e de outros concelhos que também serão afectados pelo aumento dos preços das casas, do urbanismo, e da poluição atmosférica, luminosa e de ruído, este projecto não é bem-vindo. As comunidades uma vez mais não foram consultadas e as decisões fazem-se em gabinetes técnicos, em conferências de acesso restrito e por burocratas presos ao paradigma castrador da Pibomania e do crescimento económico ad eternum.

Perante estes factos surgem outros, mais dissimulados, mas igualmente relevantes, que demonstram que mais uma vez os partidos do dito arco da governação, nomeadamente o Partido Socialista, muito diz fazer para beneficiar o interior mas orienta as suas políticas públicas para o desenvolvimento das grandes metrópoles litorais. Esta dinâmica verifica constantemente e tornou-se por demais evidente neste Orçamento do Estado quando os investimentos na melhoria do acesso a transportes públicos colectivos foram concentrados em Lisboa e no Porto desconsiderando o resto do território. Também no avanço deste AeroFlop comprovamos que o Governo aposta mais uma vez na urbanização massiva do litoral ao orientar uma estrutura logística estratégica para a zona metropolitana de Lisboa. Esta decisão, fora de consensual, trará mais urbanismo e pressão demográfica, tal como maiores níveis de poluição e stress ambiental à região. Tudo em nome do quê? Crescimento do PIB? Quantidade turística?